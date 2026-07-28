Gauthier estuvo a una firma de la U, pero un edema retrasó el fichaje. La lesión no de gravedad, pero Azul Azul lo descartó por una decisión firme de tipo convicción, más que la dolencia propiamente tal.

Universidad de Chile sigue esperando por su segundo refuerzo en el mercado de invierno y ese seguramente no será Valentín Gauthier, el defensa central uruguayo de 22 años años que incluso llegó al país para firmar su contrato con los azules.

La U ya había fichado a Gonzalo Reyna y el ex seleccionado uruguayo sub 20 asomaba como la segunda incorporación azul de cara a fin de año. Sin embargo, el fichaje se diluyó en el proceso de los exámenes médicos.

El jugador de los registros del León de México arrojó un edema óseo. Si bien está el miedo y antecedente generado por la lesión de de Octavio Rivero, quien apenas ha jugado desde su fichaje a principios de año, la condición de Gauthier no impide un pronta recuperación ni avecina que sea baja recurrente en el futuro próximo.

ver también El video que advertía una lesión de Gauthier antes de venir como refuerzo a U de Chile

U de Chile y Gauthier: lesión sí, pero paciencia para esperarlo no

En la U sometieron al jugador a nuevos chequeos, mientras Emisora Bullanguera aportó un nuevo detalle, en específico la verdadera razón que molestó en Universidad de Chile.

En la U dan pie atrás con el fichaje de Gauthier y no es sólo la lesión en sí misma.

Según detalló el medio partidista, en la U no dieron pie atrás al fichaje por el edema puntualmente. En Azul Azul molestó que Gauthier no estuviera listo para jugar de inmediato, sin disposición a esperar su recuperación.

“La molestia de la U estaba en que se enteraron que el defensa no podría jugar de inmediato en el equipo de Fernando Gago, lo que decantó en una decisión final. (…) Por lo mismo, se le realizó un nuevo examen médico para saber el tiempo real de recuperación, pero en la U no estuvieron dispuestos a esperar”, publican.

La misma información apunta a que la dirigencia del Chuncho definitivamente dará vuelta la página y Gauthier deberá volver a México tras arribar sin suerte el pasado jueves. La U por su parte seguirá buscando nombres para reforzar las posiciones acordadas entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

Resumen:

-Valentín Gauthier no será refuerzo de Universidad de Chile por un edema óseo.

-Azul Azul descartó la contratación porque el central no podía jugar de inmediato.

-El defensa de 22 años deberá retornar al León de México sin firmar.