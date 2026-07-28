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Universidad de Chile

Maximiliano Guerrero confía en que U de Chile podrá ser campeona a fin de año y elogia a Edu Vargas

Maxi Guerrero no duda: la U puede remontar los 12 puntos al líder Colo Colo y ser campeones de la Liga de Primera, más con la ayuda de Eduardo Vargas.

Por Diego Jeria

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Guerrero y la U aún confían en pelear el título en la Liga de Primera.
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Universidad de Chile ya piensa en el partido frente a Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera. Los azules comenzaron la segunda rueda con victoria por 1-2 frente a Audax Italiano y deben seguir por el mismo camino si quieren alcanzar al “escapado” puntero, Colo Colo.

En rueda de prensa, Maximiliano Guerrero aseguró que en el Chuncho el objetivo sigue siendo ser campeones, aunque tienen clarísimo que no será fácil y no depende sólo de lo que haga la U.

Obviamente el objetivo sigue siendo el mismo: queremos ser campeones mientras tengamos las posibilidades. Hay que ir partido a partido buscando los puntos, estamos en busca de eso y queremos lograr ser campeones“, dijio Guerrero.

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Guerrero y elogios a Edu Vargas en la U

Agregó que “creo que tenemos buenos pasajes en los partidos, lo hacemos de buena forma, son detalles para afinar los hemos estado trabajando semana a semana. Se nos complicó un poco contra Audax, pero se nos dio el resultado que era ganar y eso nos da tranquilidad para seguir trabajando. Esperamos ganar todos los partidos que vienen“.

Guerrero apunta a que la U puede remontar y ser campeón este 2026.

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Contra Audax fue figura Eduardo Vargas, y en él se apoya para confiar en el camino del Chuncho: “es un tremendo jugador y lo sigue demostrando, nos ayuda cada vez que juega. Demuestra que tiene la calidad de siempre, ayuda con goles y asistencias, nos da un empujón porque esta muy bien físicamente y es un ejemplo para todos nosotros, para seguir adelante y poder ganar partido a partido”.

En lo personal, abordó la nueva posición y funcionalidad que ocupa en el once titular de Fernando Gago, por la punta derecha, pero más cerca del área.

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“Me he sentido cómodo en esta posición, me acerca más al arco y he hecho un poco más de goles. Estoy contento con el rendimiento, me he sentido mas cómodo y con confianza. El profe me pide que llegue al área, que saque hartos centros, que de amplitud al equipo y que encare“, sentenció.

Resumen:

-Victoria 1-2: Universidad de Chile derrotó a Audax Italiano al iniciar la segunda rueda.

-Fecha 17: Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Huachipato por la Liga.

-Maximiliano Guerrero: El jugador asume una nueva posición ofensiva bajo el técnico Fernando Gago.

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