El atacante de los azules recuerda cuando mano a la cima de la loma al árbitro Rodrigo Carvajal por la Copa Chile.

Fue en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, cuando Universidad de Chile empató por un marcador de 3-3 ante Unión La Calera, que Maximiliano Guerrero vio la tarjeta roja de parte del árbitro Rodrigo Carvajal.

Algo que le costó dos fechas fuera de las canchas, luego de que el árbitro lo denunció ante el Tribunal de Disciplina, por fueres insultos en el estadio Nicolás Chahuán.

“Se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz ‘dale conch…‘”, decía el documento que le hizo pagar caro al goleador de la U en la temporada.

Esto, porque Guerrero había estado en todos los partidos de la U en el año, pero con esto se perdió los dos siguientes duelos, donde no le había tocado hablar de esta situación.

Maximiliano Guerrero fue expulsado y tuvo dos fechas suspendido en Copa Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Guerrero recibió roja en la U por empapelar al árbitro

La expulsión de Maximiliano Guerrero fue el 24 de junio, por lo que casi un mes después de esa polémica, el jugador de la U volvió a referirse a la situación, aunque con un tono más de autocrítica.

Fue en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul donde el atacante se mostró arrepentido, pero asegura que es algo de lo que debe aprender para no repetir.

“Sí, la verdad que tuve la autocrítica, me equivoqué, no fueron las palabras correctas al árbitro”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, deja en claro que para lo que viene “aprendí de eso, estoy más tranquilo, uno se frustra por alguna sanciones que no son cobradas, pero tengo que aprender”.

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