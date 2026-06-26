Se dio a conocer el reporte del juez Rodrigo Carvajal en el empate azul ante Unión La Calera y aclara por qué expulsó al delantero en el minuto 82.

De cara al duelo que sostendrá este domingo ante Unión San Felipe por Copa Chile, Universidad de Chile sufrirá la ausencia del delantero Maximiliano Guerrero quien recibió la expulsión en el último empate que rescataron en La Calera.

Una baja sensible para el equipo de Fernando Gago, puesto que vio acción en todos los partidos de la presente temporada, con 24 presencias. El problema es que dadas las circunstancias de su tarjeta roja, su baja podría darse por un tiempo mayor.

En el sitio oficial de la ANFP se dio a conocer el informe arbitral de Rodrigo Carvajal, quien reveló que el delantero de la U de Chile le profirió un insulto de grueso calibre que derivó en su expulsión y en la momentánea suspensión por una fecha.

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¿Qué dijo Maxi Guerrero que provocó su expulsión en la U de Chile?

El escrito indica en la sección “expulsiones” que el serenense recibió la tarjeta roja en el minuto 82 y el motivo es por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”, para luego explicar en detalle lo que ocurrió.

“Se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz ‘dale conchatumadre‘”, escribió Carvajal al dar las razones de la expulsión para Maxi Guerrero, que será baja en la U de Chile para el encuentro con San Felipe.

De todas formas, este martes 30 de junio, el futbolista deberá presentarse en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP para explicar su acción. Tras ello, conocerá si la sanción se amplía por lo que resta de Copa Chile o sólo se perderá este duelo del domingo.

Sus números en 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y Sudamericana, Maxi Guerrero disputó 24 encuentros en Universidad de Chile, con 1.767 minutos en los que registra ocho goles, cuatro asistencias, cuatro tarjetas amarillas y la reciente expulsión.

En síntesis