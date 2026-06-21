Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

U de Chile vs Santiago Wanderers: sigue el minuto a minuto EN VIVO del debut azul en el Grupo D de la Copa Chile

Ante la baja de Fernando Gago, será el argentino Fabricio Coloccini quien conduzca al equipo en el duelo frente al Decano por la tercera fecha del Grupo D, aunque es el primer juego del Bulla en el certamen.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Fabricio Coloccini será el DT de los azules en reemplazo de Gago, quien sigue internado por un infarto agudo al miocardio.
© U de Chile.Fabricio Coloccini será el DT de los azules en reemplazo de Gago, quien sigue internado por un infarto agudo al miocardio.

La U de Chile cuenta los minutos para su debut en el Grupo D de la Copa Chile, donde recibirá a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Aunque es un duelo válido por la jornada 3, recién en esta fecha los equipos de primera división aparecieron en la competencia.

En el Romántico Viajero no podrán contar con Fernando Gago, director técnico del plantel estelar, quien se recupera del infarto agudo al miocardio que lo mantiene internado en la Clínica Las Condes. En su reemplazo estará Fabricio Coloccini, ayudante de Pintita.

Tampoco estará el lesionado Eduardo Vargas, quien sufrió dos costillas fracturadas tras aquel choque con Omar Carabalí. Por el lado del Decano, le pusieron timbre a la oncena con algunos jugadores que ganaron la Copa Libertadores Sub 20 y también con el uruguayo Marcos Camarda, goleador del equipo en la Primera B.

Tweet placeholder
Lucas Assadi cortado en la U: vuelve a quedar fuera de la citación y su futuro es un misterio

ver también

Lucas Assadi cortado en la U: vuelve a quedar fuera de la citación y su futuro es un misterio

Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile recién este 21 de junio jugará su primer partido en el Grupo D de la Copa Chile, donde también están Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.

ASÍ FUE LA LLEGADA DEL BULLA AL ESTADIO NACIONAL

Tweet placeholder

¡EL TURNO DE WANDERERS PARA RATIFICAR SU ONCENA!

Tweet placeholder

ASÍ SE PARARÁ U DE CHILE VS WANDERERS

Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce y Elías Rojas en el mediocampo; Maxi Guerrero y Juan Martín Lucero en la ofensiva.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN UNIVERSIDAD DE CHILE!

Tweet placeholder

¡ASÍ FUE LA LLEGADA DEL DECANO AL NACIONAL!

Tweet placeholder

LOS CONVOCADOS DE WANDERERS PARA ESTE DUELO

Tweet placeholder

¡BIENVENIDOS AL DEBUT DE LA U EN LA COPA CHILE!

Universidad de Chile recibe a Santiago Wanderers en el estreno del Bulla por el Grupo D de la Copa Chile. ¡Y acá estamos para llevarles todos los detalles!

Lee también
Gago recibe tierno mensaje en medio de su salud delicada
U de Chile

Gago recibe tierno mensaje en medio de su salud delicada

Clínica confirma estado de salud de Gago: "Infarto agudo..."
U de Chile

Clínica confirma estado de salud de Gago: "Infarto agudo..."

¿Se despide de la U? Franco Calderón analiza futuro con Gago
U de Chile

¿Se despide de la U? Franco Calderón analiza futuro con Gago

Fernando Gago habló en la clínica: ¿Qué mandó a decir?
U de Chile

Fernando Gago habló en la clínica: ¿Qué mandó a decir?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo