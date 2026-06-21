Ante la baja de Fernando Gago, será el argentino Fabricio Coloccini quien conduzca al equipo en el duelo frente al Decano por la tercera fecha del Grupo D, aunque es el primer juego del Bulla en el certamen.

La U de Chile cuenta los minutos para su debut en el Grupo D de la Copa Chile, donde recibirá a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Aunque es un duelo válido por la jornada 3, recién en esta fecha los equipos de primera división aparecieron en la competencia.

En el Romántico Viajero no podrán contar con Fernando Gago, director técnico del plantel estelar, quien se recupera del infarto agudo al miocardio que lo mantiene internado en la Clínica Las Condes. En su reemplazo estará Fabricio Coloccini, ayudante de Pintita.

Tampoco estará el lesionado Eduardo Vargas, quien sufrió dos costillas fracturadas tras aquel choque con Omar Carabalí. Por el lado del Decano, le pusieron timbre a la oncena con algunos jugadores que ganaron la Copa Libertadores Sub 20 y también con el uruguayo Marcos Camarda, goleador del equipo en la Primera B.

Tweet placeholder

ver también Lucas Assadi cortado en la U: vuelve a quedar fuera de la citación y su futuro es un misterio

Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile recién este 21 de junio jugará su primer partido en el Grupo D de la Copa Chile, donde también están Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.