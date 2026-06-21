El DT del Romántico Viajero sufrió problemas cardíacos y ahora se pone de nuevo a tope para volver a sus labores.

Universidad de Chile comienza una nueva competencia este domingo. La Copa Chile empieza su ruedo para algunos equipos y, entre ellos, el Romántico Viajero hará su debut en la competencia ante Santiago Wanderers.

Lo hará en medio de una problemática inusitada. Resulta que Fernando Gago tuvo ciertos problemas de salud que se vieron claramente en la conferencia de prensa del DT azul. Esto lo llevó a hacerse exámenes y dar cuenta de una cardiopatía coronaria.

Por ende, el técnico azul está entre algodones, mientras sus pupilos se preparan para poner un pie en una nueva competencia. Además, en el contexto más amplio, es el día del padre, por lo que será un domingo de doble celebración para los que siguen al Romántico Viajero.

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El especial día del padre de Fernando Gago

En ese sentido, Fernando Gago no está ajeno a las celebraciones. De hecho, el DT de la Universidad de Chile tiene cuatro hijos, tres de su primera relación con Gisela Dulko (Mateo, Antonella y Daniele) y uno fruto de su amor con Verónica Laffitte (Joaquín).

Fue, precisamente, su actual pareja la que le mandó un tierno mensaje por redes sociales. En una foto en la que sale Gago con su hijo Joaquín, Verónica Laffitte escribió una dedicatoria.

“Joaquín tiene, sin duda, el papá más fuerte y luchador del mundo. Sé que siempre nos va a cuidar a nosotros y a vos“, puso, entre otras cosas, la actual pareja del DT de la Universidad de Chile.

En resumen…

Universidad de Chile debutará ante Santiago Wanderers este domingo en la Copa Chile.

debutará ante Santiago Wanderers este domingo en la Copa Chile. El entrenador Fernando Gago padece una cardiopatía coronaria detectada tras hacerse exámenes médicos.

padece una cardiopatía coronaria detectada tras hacerse exámenes médicos. El director técnico Fernando Gago tiene cuatro hijos de sus dos relaciones sentimentales.