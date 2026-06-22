El extremo, al que el club vendiera para sacarse un cacho de encima, ahora puede volver al Cacique y tener su revancha. La dirigencia sorprende a todos

Colo Colo perdona a Jordhy Thompson y comienza a pensar seriamente en su regreso. El extremo salió del Cacique por la puerta chica por sus polémicas fuera de la cancha, pero después de darle un giro radical a su vida, puede tener su revancha.

Después de haber tenido graves problemas, con días en la cárcel por una denuncia de femicidio frustrado de quien es hoy su esposa, el jugador cambió. Un hijo, el retomar su relación y el irse al Orenburg de Rusia para alejarse de todo, encontró un rendimiento que hoy hace pensar a la dirigencia de Blanco y Negro.

Este lunes se conoció que en el Estadio Monumental dan vuelta la página de aquella historia y le abren las puertas para que pueda regresar. Eso sí, para ello primero hay que sentarse a negociar y desde el Eterno Campeón han decidido dar el primer paso.

Colo Colo perdona y le abre las puertas a Jordhy Thompson para volver

El retorno de Jordhy Thompson parecía imposible, pero hoy está más cerca de nunca de darse. El extremo parece haber aprendido la lección después de años turbulentos y en el Cacique están abiertos a negociar un posible retorno ala Estadio Monumental.

Jordhy Thompson puede tener su esperada revancha en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según reveló Radio ADN, la dirigencia olvida los problemas que provocó para darle una segunda oportunidad. “En Blanco y Negro existe la disposición de sentarse a conversar con el futbolista para explorar la posibilidad de que regrese a Macul de cara al segundo semestre“, señalaron.

Los cambios en su vida desde que se fue, perdonado y hasta formando una familia con Camila Sepúlveda, la mujer que lo acusó de femicidio frustrado, parecen jugarle a favor. Esto, ya que de acuerdo a lo explicado por el citado medio “consideran que el atacante atraviesa una etapa muy distinta a la que vivía cuando dejó el club“.

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De hecho, enfatizaron en que “hoy está plenamente concentrado en el fútbol”. Aunque más allá de las ganas que siempre ha expresado el propio Jordhy Thompson por volver, queda pendiente una conversación con el Orenburg de Rusia, con el que aún tiene contrato hasta el 2027.

La noticia no deja de sorprender, ya que el Eterno Campeón parecía ir avanzando con todo por el fichaje de Jean Meneses en ese puesto. Habrá que esperar para ver si es que esto da un giro y los hinchas terminan viendo un retorno inesperado.

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Colo Colo da el paso y le abre la puerta a Jordhy Thompson para sentarse a conversar sobre un posible regreso. El Cacique prepara un verdadero bombazo en el mercado de fichajes, aunque con mucho aún por hablar antes de tomar una decisión que ya genera polémica.

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En resumen, Colo Colo y Thompson