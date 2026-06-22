Colo Colo perdona a Jordhy Thompson y comienza a pensar seriamente en su regreso. El extremo salió del Cacique por la puerta chica por sus polémicas fuera de la cancha, pero después de darle un giro radical a su vida, puede tener su revancha.
Después de haber tenido graves problemas, con días en la cárcel por una denuncia de femicidio frustrado de quien es hoy su esposa, el jugador cambió. Un hijo, el retomar su relación y el irse al Orenburg de Rusia para alejarse de todo, encontró un rendimiento que hoy hace pensar a la dirigencia de Blanco y Negro.
Este lunes se conoció que en el Estadio Monumental dan vuelta la página de aquella historia y le abren las puertas para que pueda regresar. Eso sí, para ello primero hay que sentarse a negociar y desde el Eterno Campeón han decidido dar el primer paso.
Colo Colo perdona y le abre las puertas a Jordhy Thompson para volver
El retorno de Jordhy Thompson parecía imposible, pero hoy está más cerca de nunca de darse. El extremo parece haber aprendido la lección después de años turbulentos y en el Cacique están abiertos a negociar un posible retorno ala Estadio Monumental.
Jordhy Thompson puede tener su esperada revancha en Colo Colo. Foto: Photosport.
Según reveló Radio ADN, la dirigencia olvida los problemas que provocó para darle una segunda oportunidad. “En Blanco y Negro existe la disposición de sentarse a conversar con el futbolista para explorar la posibilidad de que regrese a Macul de cara al segundo semestre“, señalaron.
Los cambios en su vida desde que se fue, perdonado y hasta formando una familia con Camila Sepúlveda, la mujer que lo acusó de femicidio frustrado, parecen jugarle a favor. Esto, ya que de acuerdo a lo explicado por el citado medio “consideran que el atacante atraviesa una etapa muy distinta a la que vivía cuando dejó el club“.
ver también
Colo Colo acelera por Diego Valdés: oferta en camino para asegurar a su prioridad en el mercado
De hecho, enfatizaron en que “hoy está plenamente concentrado en el fútbol”. Aunque más allá de las ganas que siempre ha expresado el propio Jordhy Thompson por volver, queda pendiente una conversación con el Orenburg de Rusia, con el que aún tiene contrato hasta el 2027.
La noticia no deja de sorprender, ya que el Eterno Campeón parecía ir avanzando con todo por el fichaje de Jean Meneses en ese puesto. Habrá que esperar para ver si es que esto da un giro y los hinchas terminan viendo un retorno inesperado.
Encuesta¿Estás de acuerdo con un regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo?
¿Estás de acuerdo con un regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo?
Ya votaron 0 personas
Colo Colo da el paso y le abre la puerta a Jordhy Thompson para sentarse a conversar sobre un posible regreso. El Cacique prepara un verdadero bombazo en el mercado de fichajes, aunque con mucho aún por hablar antes de tomar una decisión que ya genera polémica.
Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
ver también
Entre Colo Colo y la U: mamá de los hermanos Ulloa revela a quién apoya en un Superclásico
En resumen, Colo Colo y Thompson
- Blanco y Negro le abre las puertas: Tras su bullada salida del club producto de graves problemas extradeportivos y judiciales, la dirigencia de Colo Colo decidió dar vuelta la página. Según información de Radio ADN, en la concesionaria alba existe total disposición para sentarse a conversar y explorar formalmente el regreso del canterano para el segundo semestre de este 2026.
- Un giro radical en su vida personal: El principal motivo que impulsó este cambio de postura en el Estadio Monumental es el presente del jugador en el extranjero. Al interior de la directiva consideran que Jordhy Thompson atraviesa una etapa de madurez diametralmente opuesta tras consolidar su familia en Rusia, valorando que hoy se encuentra “plenamente concentrado en el fútbol”.
- El obstáculo ruso y el impacto en el mercado: Aunque el deseo de retorno existe, el gran tope es contractual: el “Cacique” deberá negociar directamente con el Orenburg de Rusia, equipo con el que Thompson mantiene un vínculo firmado hasta 2027. Además, este inesperado movimiento sacude la planificación del mercado de pases, dejando en suspenso la alternativa de Jean Meneses, quien asomaba como principal candidato para ese puesto.