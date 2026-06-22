¿Vuelve al Monumental? La señal que acerca a Jordhy Thompson a Colo Colo

El delantero de 21 años sigue en Chile y todo apunta a que estaría a detalles de volver al club de sus amores.

El mercado de fichajes se empieza a mover en Colo Colo y todo apunta a que hay uno que está a detalles de sumarse a las filas del Cacique. Esto tiene relación con Jordhy Thompson y que en está ventana de contrataciones vuelve a sonar en el Estadio Monumental.

El jugador de 21 años dejó la institución en 2024. El delantero llegó al Orenburg de Rusia y en Europa encontró su mejor versión. A tal punto que hasta retomó su relación con Camila Sepúlveda, y que durante el mes de junio dio un paso importante: contrajeron matrimonio.

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Un cambio radical y que en Colo Colo, es prenda de garantía para volver a negociar con el jugador. Pero según pudo averiguar Redgol, se registró una señal importante del ariete y que puede ser determinante.

Esto debido a que Jordhy Thompson se quedó en Chile, pese a que el cuadro ruso ya retomó sus trabajos de pretemporada. Incluso se le ha visto realizando su preparación física con un Preparador Físico por su cuenta. Hasta con indumentaria de este año del Cacique.

Esta determinación sería un indicador de que estarían cerca de un acuerdo con los albos. Por lo que se esperan novedades en los próximos días para que así Fernando Ortiz pueda empezar a planificar el segundo semestre.

El futuro de Jordhy Thompson: se acerca a Colo Colo

El delantero ha recalcado que su deseo es volver a jugar por el Cacique. Si hasta se le ha visto en los últimos partidos en el Monumental. “Es increíble el amor que siento por el Colo”, recalcó a Redgol.

Jordhy Thompson se acerca a Colo Colo

Ahora el tema a destrabar sería el contrato del jugador ya que su vínculo con el cuadro ruso es hasta 2027. El Orenburg pagó más de un millón de euros, por lo que buscará una cifra cercana para no perder la inversión. Por lo que vendrán días de definiciones en el Cacique.