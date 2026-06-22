Primer cortado de Fernando Ortiz en Colo Colo: no entrena más en el Monumental

El entrenador del líder del fútbol chileno hace sus primeras modificaciones de cara al segundo semestre de 2026.

Colo Colo extendió su gran momento de la Liga de Primera a la Copa Chile, puesto que tuvo una tranquila victoria en el debut ante Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura.

El cuadro albo venció por 3-0 en medio de una especie de “intertemporada” para el Cacique, con el entrenador argentino, Fernando Ortiz, limpiando el plantel de cara al segundo semestre.

El estratega de Colo Colo quiere que lleguen tres caras nuevas para el cierre de la temporada, pero eso no es todo, porque tampoco contará con algunos jugadores que vieron poca acción en el inicio de la campaña.

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Cristián Riquelme se va de Colo Colo

Uno de los jugadores que vio casi nula acción en el primer semestre fue el lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien no seguirá vistiendo la camiseta del conjunto popular.

El comunicador Edson Figueroa dio a conocer que el ex Everton fue “cortado” por el Tano Ortiz y que le buscan club para que continúe con su carrera. Es más, ya no seguirá entrenando en el estadio Monumental a pesar de tener contrato vigente.

Cristián Riquelme se va de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Riquelme llegó a Colo Colo a mediados de 2024 para sumar minutos de la regla Sub 21 y nunca se ganó un puesto en el equipo, es más, Daniel Gutiérrez terminó cumpliendo dicha función en el equipo que por entonces dirigía Jorge Almirón.

Cristián Riquelme era la tercera alternativa como marcador izquierdo en Colo Colo y apenas jugó 87 minutos, repartidos en cuatro partidos en 2026.

En síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura por Copa Chile.

venció 3-0 a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura por Copa Chile. El entrenador Fernando Ortiz no contará con el lateral Cristián Riquelme para el segundo semestre.

no contará con el lateral Cristián Riquelme para el segundo semestre. El futbolista Cristián Riquelme sumó apenas 87 minutos en cuatro partidos durante el 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 19:30 horas en el estadio Monumental.