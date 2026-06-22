El ex entrenador analizó el presente albo y apuntó al futbolista que no ha rendido desde que llegó al Monumental.

La racha positiva de Colo Colo se extendió a la Copa Chile, porque este sábado debutó ante Deportes Recoleta y obtuvo una clara victoria por 3-0 en el estadio Santa Laura.

Los albos jugaron a gran nivel ante el equipo que milita en la Primera B, con Lautaro Pastrán como uno de los más activos, situación que viene a ratificar sus buenos partidos de las fechas pasadas de la Liga de Primera.

El gran momento del ex Everton hace recordar a quien le quitó el puesto, Claudio Aquino, quien simplemente perdió todo su terreno en Colo Colo y recibe críticas por su situación personal.

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Juvenal Olmos se va encima de Claudio Aquino en Colo Colo

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports estaban analizando a los refuerzos de Colo Colo, y aquello fue aprovechado por Juvenal Olmos para criticar a Aquino.

“¿Cuánto tiempo lleva Claudio Aquino en Colo Colo, dos años?”, le preguntó el ex DT a Manuel de Tezanos Pinto.

Claudio Aquino recibe críticas en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Tú pusiste el tema de los refuerzos y mientras tú hablabas yo pensaba en cuánto tiempo lleva en Colo Colo… ya no funcionó, esa es la verdad. Digo para esa posición, que es muy importante“, sentenció Olmos.

Claudio Aquino termina contrato a final de 2026 en Blanco y Negro y todo apunta a que no va a seguir jugando en Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile.

venció 3-0 a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile. El exentrenador Juvenal Olmos criticó el bajo rendimiento de Claudio Aquino en Colo Colo.

criticó el bajo rendimiento de Claudio Aquino en Colo Colo. El futbolista Claudio Aquino finaliza su contrato con Blanco y Negro a fines de 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 19:30 horas en el estadio Monumental.