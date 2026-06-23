El mediocampista no ha tenido el protagonismo esperado y su futuro podría definirse en las próximas semanas con dos escenarios sobre la mesa.

El mercado de invierno comienza a tomar movimiento y los clubes ya empiezan a definir sus planteles para la segunda mitad de la temporada. En ese contexto, Universidad Católica prepara la salida a préstamo de uno de sus jugadores que no ha logrado sumar muchos minutos durante este año.

Según reveló Punto Cruzado, Bryan González, volante formado en las divisiones inferiores de la UC, dejaría nuevamente la institución en calidad de cedido. El futbolista ya tuvo un paso a préstamo durante la temporada pasada en Unión San Felipe, pero finalizado regresó a la Franja.

No obstante, su vuelta a la precordillera no estuvo acompañada de la continuidad esperada, ya que solo ha sumado una aparición oficial en la temporada. Ante este escenario, el volante buscaría una nueva cesión para encontrar más protagonismo y acumular minutos.

¿González partirá a Primera B?

Según revela el medio, su futuro aún no está definido. “Si bien se buscan clubes a préstamo en Primera A y Primera B, no se descarta que finalmente González termine rescindiendo contrato para facilitar la búsqueda de un nuevo club”.

Bryan González podría salir en este mercado/Photosport

El presente de la UC

Universidad Católica atraviesa un gran momento deportivo. En la Liga de Primera, la escuadra cruzada se ubica actualmente en el segundo lugar de la tabla con 26 puntos, solo por detrás de Colo Colo, líder del campeonato con 36 unidades.

Además, la franja continúa mostrando su poder ofensivo y viene de superar a Deportes Copiapó en Copa Chile, sumando otro resultado positivo a su buen presente.

A nivel internacional, los Cruzados también vive una destacada campaña, luego de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras una histórica victoria frente a Boca Juniors en La Bombonera.

Ahora, el cuadro cruzado deberá afrontar un nuevo desafío continental, ya que se medirá ante Estudiantes de La Plata por la próxima ronda del torneo.

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En síntesis: