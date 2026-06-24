Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó que Cristián Riquelme se marchará mediante una cesión del Cacique.

No solo en la búsqueda de refuerzos Colo Colo hace noticias en este mercado de fichajes invernal, sino que también por las posibles salidas que podría tener el equipo de Fernando Ortiz. Hay algunos jugadores que están muy marginados y por lo mismo lo mejor es que salgan.

Este es el caso de Cristián Riquelme, quien lamentablemente en dos años en el Cacique nunca ha podido ganarse un lugar como lateral izquierdo. El ex Everton no ha podido convencer ni a Jorge Almirón ni al mencionado Ortiz, razón por la cual Aníbal Mosa oficializó su salida a préstamo.

El dirigente confirmó tras la reunión de directorio de hoy que “la única opción que ha aprobado el directorio es el préstamo de Cristian Riquelme a Deportes Concepción, que será por seis meses para agarrar rodaje y de ahí volverá a fin de año. Es la única excepción”.

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Colo Colo piensa en refuerzos tras confirmar su primera salida

Cristián Riquelme se marcha de Colo Colo tras apenas haber jugado en dos años un total de 14 partidos, en los que solo pudo sumar 402 minutos de acción. En esta temporada 2026 apenas fue utilizado por Fernando Ortiz, ya que disputó cuatro compromisos con 87’ de juego.

Cristián Riquelme se va de Colo Colo al estar cortadísimo en este 2026. | Foto: Photosport.

Más allá de ratificar esta salida, Mosa también abordó la búsqueda de refuerzos, afirmando que “lo que quiere el cuerpo técnico es lo mismo que quiere este directorio. Nosotros estamos alineados con ellos, escuchamos su postura. Tenemos plena confianza en el trabajo que han venido desarrollando y obviamente que le vamos a dar las herramientas para que puedan continuar con este trabajo”.

“Más allá de las consideraciones personales que pueda tener cada uno, nosotros escuchamos al cuerpo técnico, sacamos conclusiones y estamos buscando en conjunto de qué manera afrontar esta segunda parte del campeonato. Las conversaciones se han dado de buena manera, es la manera de poder llegar a acuerdos”, concluyó.

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En síntesis