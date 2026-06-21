El León de Collao quiere dejar atrás un complicado inicio de temporada y tendría avanzadas gestiones por un atacante guaraní de 23 años.

Deportes Concepción logró dejar atrás la zona de descenso tras un complicado arranque de temporada y ahora comienza a enfocarse en la segunda rueda, donde tendrá la misión de mantener la categoría. En medio de esa planificación, el cuadro penquista ya trabaja en el mercado de fichajes y tendría una incorporación prácticamente asegurada.

El elenco de Collao volvió al fútbol profesional en 2025 luego de concretar un esperado ascenso tras varios años de ausencia. Sin embargo, su regreso a la máxima categoría no ha sido fácil y actualmente pelea en la parte baja de la tabla, por lo que necesita reforzarse para afrontar un segundo semestre clave.

El refuerzo que se acerca al León de Collao

Según reveló PrimeraBChile, la escuadra ya comenzó las negociaciones por un posible refuerzo.

“Estamos en condiciones de confirmarles que el cuadro del “León” de Collao realizó una oferta por el atacante guaraní Diego Acosta, atacante de 23 años que milita en el cuadro de 2 de Mayo, de la Primera División de su país”.

La carrera de Diego Acosta

El jugador de 23 años comenzó su carrera en Libertad en sus series menores, pasando luego por Atlético MG de Brasil. El 2022 juegó en Rusia pasando por KamAZ y Orenburg, regresando a Paraguay el 2023 donde pasó por Luqueño y el 2025 se sumó a 2 de Mayo.

A nivel de selección, en 2019 el jugador integró la Roja Sub-17 que disputó el Sudamericano de la categoría en Perú. Gracias a esa participación, Chile logró clasificar al Mundial Sub-17, torneo donde fue convocado y alcanzó a disputar tres encuentros con la selección nacional.

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