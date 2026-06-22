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La Roja

¿Chupete o Eduardo Vargas? El mismísimo Humberto Suazo puso fin a la discusión de Chile

Suazo y Vargas fueron los últimos grandes goleadores que ha tenido La Roja.

Por César Vásquez

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Suazo y Vargas le dieron muchas alegrías a la selección chilena.
© Getty - PhotosportSuazo y Vargas le dieron muchas alegrías a la selección chilena.

Humberto Suazo es uno de los mejores delanteros que ha tenido la selección chilena en los últimos años. Por esto, es voz autorizada a la hora de hablar de goleadores de raza.

Chupete tuvo que dar la vuelta larga hasta encontrar su lugar en el mundo en Audax Italiano. Su gran nivel en La Florida le permitió ir a Colo Colo, donde la rompió y llegó a Monterrey. En el club del Señor Barriga, el de San Antonio se convirtió en leyenda absoluta.

La elección de Suazo

Dentro de lo que fue la exitosa carrera de Humberto Suazo, la selección chilena ocupa un lugar especial. Con La Roja fue el máximo artillero de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, participando en esa Copa del Mundo.

Siempre está el debate de quién ha sido el mejor goleador que ha tenido Chile en los últimos años. Ahí la discusión es con Eduardo Vargas. Si bien Turboman es más de ir por las bandas, en la selección le tocó ser más de área y no desentonó, siendo el mayor artillero de la Copa América de 2015 y 2016.

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Humberto Suazo fue sometido a la dinámica de moda en las redes sociales, donde el protagonista solo tiene que hablar cuando escuché a un mejor delantero que él. En la consulta de Rodolfo Corzo de Voz Cacique salió el nombre de Eduardo Vargas, pero Chupete se mantuvo en silencio, poniéndose sobre el actual atacante de Universidad de Chile.

Suazo se quedó callado también con Javier Correa, Fernando Zampedri, Lucas Barrios, Salvador Cabañas, Rubén Martínez, Alberto Acosta, Ivo Basay, Pedro González y Paolo Guerrero. Habló en señal de respeto con Esteban Paredes, Radamel Falcao García, Iván Zamorano, Carlos Caszely, Alexis Sánchez y Marcelo Salas.

Suazo se retiró en 2025 y ahora es entrenador de San Luis de Quillota. Imagen: Photosport

Suazo se retiró en 2025 y ahora es entrenador de San Luis de Quillota. Imagen: Photosport

Humberto Suazo jugó 60 partidos con la selección chilena y anotó 21 goles. Eduardo Vargas disputó 120 encuentros, convirtiendo 45 tantos. Incluso alcanzaron a jugar juntos en el inicio de las Eliminatorias hacia Brasil 2014. Grandes delanteros.

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