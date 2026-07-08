El entrenador chileno se mandó un certero análisis de lo que ha sido esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El tiempo pasa volando y así lo está dejando demostrado este Mundial 2026. Ya estamos en la ronda de cuartos de final, apenas quedan ocho selecciones participantes y para los más críticos es momento de comenzar a hacer balances.

Pese a que en esta ronda eliminatoria hemos tenido verdaderos partidazos como el triunfo de Inglaterra sobre México y la sufrida remontada de Argentina ante Egipto, para algunos todavía está lejos de ser perfecto.

Así lo entendió Mario Salas, quien se mandó un análisis en torno a la cita planetaria que dejó a varios pensando. De acuerdo al Comandante, este torneo está dejando poco en términos futbolísticos y tácticos.

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Mario Salas critica la calidad de fútbol visto en el Mundial 2026

El entrenador chileno afirmó en charla con ADN Radio que “la verdad es que el Mundial, futbolística y tácticamente, es muy poco lo que ha dejado. El otro día leí en la prensa británica que las selecciones están retrasadas en casi 15 años en comparación a lo que puede entregar un club”.

Así está el cuadro del Mundial 2026 en sus cuartos de final.

“Eso evidentemente tiene que ver con que las selecciones entrenan mucho menos. Además, se encuentran con un Mundial que es al final de la temporada”, agregó.

Para cerrar, el ex Universidad Católica y Colo Colo aseguró que “yo creo que la gran virtud de los cuerpos técnicos está en mantener esa motivación y hambre por ganar de tantas figuras, y la dosificación física que puedan tener para rendir en cada uno de los partidos”.

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En síntesis