Manuel Akanji, defensor que pertenece al Inter de Milán, dio las razones de su estrepitoso fallo vs Colombia, apuntó que no volverá a patear en una tanda y lanzó una fuerte crítica a su país que seguramente los trasandinos recibirán muy bien.

Suiza sabía que en caso de vencer a Colombia, el siguiente escollo que venía en el Mundial 2026 sería Argentina. Y así no más fue, aunque los europeos sufrieron mucho para poder llevarse la victoria en una tanda de penales muy complicada que Ruben Vargas liquidó.

Aunque todo se complicó cuando una de las figuras suizas despilfarró el tercer lanzamiento. Se trata del defensor central Manuel Akanji, un exjugador del Manchester City que milita en el Inter de Milán de Italia. A pesar de que intentó centralizar su remate, no hizo más que mandarlo a la tribuna.

Luego del partido, Akanji fue muy sincero para analizar su literal tropiezo. “Le dije a Muri (Murat Yakin, el DT) que este fue el último penal que pateé. Fue catastrófico”, reconoció el marcador de 30 años, quien profundizó sobre aquel fallo.

Manuel Akanji no pudo acertar al arco custodiado por Camilo Vargas y reconoció que nunca más pateará en una tanda. (Alex Grimm/Getty Images).

“Cambié de decisión en el último momento. La regla más antigua dice que no hay que cambiar. Lo hice, resbalé un poco y la pelota salió cuatro metros por encima”, manifestó Akanji, quien también registra un paso por el Borussia Dortmund de Alemania y el FC Basilea de su país.

GRanit Xhaka, capitán de Suiza, intentó consolar a Akanji tras su fallo. (David Ramos/Getty Images).

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El defensor Manuel Akanji es un bastión en la defensa de Suiza, donde ha hecho pareja con Nico Elvedi y seguramente repetirá la titularidad frente a Argentina en la ronda de ocho mejores equipos del Mundial 2026. Aunque el marcador dejó palabras que sirvieron de aliento a los trasandinos.

“Estoy increíblemente orgulloso de cómo reaccionó el equipo. No hicimos un buen partido. Sobre todo en ataque nos faltaron muchas cosas, pero estuvimos compactos”, analizó Akanji. Eso sí, los helvéticos no contaron con el lesionado oven Johan Manzambi, una de las figuras que ha tenido en el certamen.

El arquero de los suizos, Gregor Kobel, también abordó este partido emocionante que terminó con su nación en los cuartos de final. “Sentí toda la confianza de mis compañeros y sabía que estábamos preparados. Los penales siempre son una lotería, pero sabía que tengo mucho alcance”, apuntó el meta que milita en el Borussia Dortmund de Alemania.

La hermosa atajada de Gregor Kobel ante Cucho Hernández. (David Ramos/Getty Images).

Algo que demostró en el lanzamiento que le tapó a Cucho Hernández, delantero que juega para el Betis de Manuel Pellegrini. “Necesito unos minutos para asimilarlo. Fue un partidazo. Que Suiza llegue a cuartos de final es una actuación tremenda”, agregó Kobel, consciente de que su nación no se metía en esa instancia desde 1954, cuando fueron anfitriones.

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