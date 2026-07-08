El goleador histórico de la selección cafetalera hizo un descargo muy sincero en el que barrió el piso con la realidad del balompié local colombiano y las divisiones formativas. Algo que le cae como anillo al dedo al fútbol chileno.

Radamel Falcao García es una leyenda de la selección de Colombia y en su rol de comentarista del Mundial 2026, lanzó un descargo lleno de honestidad. El goleador histórico de la selección cafetalera desmenuzó la actuación del equipo adiestrado por Néstor Lorenzo, que cayó por penales ante Suiza en los octavos de final.

El atacante de 40 años que milita en Millonarios de su país no se guardó nada. “No supimos capitalizar las oportunidades y en estas instancias, el rival tiene nivel para no perdonarte. Hoy fue desde los 11 metros, como muchas tantas otras veces que a nuestro fútbol se le cortaron las alas a través de los penales”, introdujo Falcao García.

“Es algo que definitivamente tenemos que trabajar en nuestro fútbol, los equipos, los futbolistas y las selecciones. Hacer énfasis, no lo digo como una crítica, pero es parte del juego. Tenemos que ser sensatos y darle mucha atención. Son muchas las decepciones que nos hemos llevado”, agregó el otrora goleador del Atlético Madrid de España y del Porto de Portugal, entre varios otros clubes.

Radamel Falcao García lucha ante Gary Medel en la Copa América 2019. (Andrés Piña/Photosport).

Hasta ahí, nada de Falcao que calce con la selección chilena o con el fútbol criollo. Pero se lanzó luego de eso. “Nuestras formaciones tienen que mejorar: el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas y la infraestructura para los jóvenes de nuestras inferiores. No puede ser que no tengamos una categoría C”, dijo el icónico artillero sobre la inexistente tercera división en Colombia.

“Que el fútbol no tenga competitividad, fomente vagos y equipos que no invierten porque saben que no habrá descenso. Tienen presupuestos de primera división y pagan una miseria a los jugadores. Eso genera únicamente mediocridad en la institución y los jugadores, que saben que no pasará nada si salen últimos”, apuntó Falcao García.

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Radamel Falcao García piensa que el fútbol en Colombia tiene muchos problemas y eso, al final, se reflejó en el Mundial 2026. “Estos jugadores se forman con sus esfuerzos en Colombia, un agradecimiento para ellos por lo que están haciendo”, dijo con gratitud para el plantel cafetalero que estuvo en el torneo.

Radamel Falcao García comentó todos los partidos de Colombia en el Mundial 2026 para Disney+. (David Ramos/Getty Images).

“Pero nuestro fútbol no puede seguir fomentando mediocridad ni vagos, quizá somos el único país en el mundo que no tiene tercera ni cuarta división. Se desperdician muchos jugadores a los 20-21 años”, sentenció Radamel Falcao, un ícono de aquel país.

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