Jhon Arias, volante del Palmeiras que fue de los buenos valores cafetaleros en el certamen, dejó clarísima su postura en torno al futuro de la selección. Pero, ¿a qué tipo de retoque se refiere?

Jhon Arias fue una de las buenas figuras que tuvo Colombia en el Mundial 2026, aunque ni siquiera llegó a la tanda de penales frente a Suiza que significó la eliminación en los octavos de final. El jugador del Palmeiras de Brasil fue sustituido en los 66 minutos.

En su lugar ingresó Jaminton Campaz, compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central de Argentina, quien desperdició una increíble ocasión que pudo haberle dado el triunfo al cuadro dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Luego del encuentro, Arias sacó la voz con firmeza.

“Algo nos faltó que nos vamos precipitadamente de la Copa en los octavos. Ojalá dios permita que hoy sea un cambio en la selección, ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta. De no llegar hasta el último día”, manifestó Arias, quien llegó al Verdao tras una brevísima experiencia en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

Jhon Arias resiste la marca de Manuel Akanji en el duelo frente a Suiza. (Carl Recine/Getty Images).

De todas maneras, el volante de 28 años confía en el porvenir del cuadro cafetalero. “Soy fiel creyente de que dios nos tiene grandes cosas por delante, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar”, aseguró Jhon Arias. Quién sabe si para recriminar al plantel colombiano.

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Jhon Arias hace firme diagnóstico de Colombia tras el Mundial 2026: “Algo tenemos que corregir”

Jhon Arias anotó el gol con el que Colombia venció a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026. Prácticamente le dio un pase a la red luego de un preciso centro de Luis Suárez y decretó el 1-0, a la postre definitivo, sobre el cuadro africano.

Jhon Arias en la lucha ante Suiza. (David Ramos/Getty Images).

Pero el nivel mostrado por el elenco sudamericano no alcanzó para batir a los suizos. “Hicimos un buen Mundial, pero no nos alcanza. Nos falta. El fútbol es de resultados, nos vamos con un sinsabor, pero con cimientos sólidos”, fue el diagnóstico que sacó Arias, quien también jugó en Fluminense de Brasil.

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“Algo tenemos que corregir, pero vamos por un camino que dios permita cosechar cosas grandes. Nos lo merecemos ya”, sentenció Jhon Arias, uno de los valores destacados que tuvo el equipo de Lorenzo en este certamen. Aunque haya terminado con un no, no Colombia una vez más.

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