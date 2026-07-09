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Reina Guachaca

Yanara Aedo quiere ser Reina Guachaca 2026: cómo votar por la capitana de Colo Colo

Yanara Aedo es una de las seis candidatas a Reina Guachaca 2026. La capitana de Colo Colo y seleccionada nacional quiere ser la primera futbolista profesional en tener la corona.

Por Javiera García L.

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La capitana alba quiere ser Reina Guachaca
© Colo ColoLa capitana alba quiere ser Reina Guachaca

Yanara Aedo es uno de los nombres más importantes del fútbol femenino chileno. Ahora, la seleccionada nacional y capitana de Colo Colo quiere dar un paso que ninguna otra futbolista ha dado.

La mediocampista es una de las candidatas a Reina Guachaca 2026 y buscará convertirse en la primera jugadora profesional en probarse dicha corona.

En esta edición, Yanara Aedo competirá con la música Juanita Parra, las periodistas Daniela Muñoz y Soledad Onetto, y las comediantes Pamela Leiva y Piare con Pé. La votación ya empezó en el sitio oficial.

Será una ocasión especial: la Cumbre Guachaca volverá a realizarse después de cinco años de ausencia. El festejo tras la coronación de los reyes será el 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho.

Las candidatas a Reina Guachaca | La Cuarta

Las candidatas a Reina Guachaca | La Cuarta

Yanara Aedo quiere ser Reina Guachaca: cómo votar por la capitana de Colo Colo

En tanto, los candidatos para Rey Guachaca 2026 son Otakin, Willy Sabor, Daniel Fuenzalida, Pancho Melo y José Antonio Neme.

Las votaciones ya comenzaron en la página oficial de la Cumbre Guachaca. Para votar por la capitana de Colo Colo, hay que ingresar a este link, elegir un candidato por categoría y rellenar un formulario con tus datos.

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