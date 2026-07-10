Rivales, no enemigos: se puede. Pierre Allende visitó su ex colegio tras debutar con Colo Colo y lo recibió orgullo su profesor de Educación Física, quien integra el cuerpo técnico de la U en futsal.

Ha sido días ajetreados para el joven extremo derecho y canterano de Colo Colo, Pierre Allende. El promisorio delantero fue citado por primera vez al plantel adulto del Cacique y debutó profesionalmente con los albos el pasado 2 de julio, en la derrota frente a O’Higgins por Copa Chile.

Como si fuera poco, con 16 años viene de ser fundamental para que el Cacique se coronara campeón frente a Universidad de Chile en la final del Campeonato Nacional Sub 18.

En medio del inicio de su carrera como profesional, Pierre se dio tiempo para no olvidar las raíces y visitó su ex colegio, el San José de Peñalolén, donde fue recibido por su ex profesor de Educación Física, Álvaro López. Cosas de la vida, el educador es asistente técnico del equipo de futsal de Universidad de Chile.

“Hoy tuvimos el orgullo de recibir la visita de Pierre Allende, ex estudiante de nuestro colegio, quien con solo 16 años acaba de cumplir el sueño de debutar en el fútbol profesional. Desde pequeño demostró que los sueños se alcanzan con trabajo, disciplina y perseverancia”, publicó en sus redes Álvaro López.

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El profe de la U en futsal ayudó a formar a nueva promesa de Colo Colo

Agregó que “tuve la alegría de acompañar parte de ese proceso, primero viéndolo crecer en nuestras clases, recreos, torneos escolares, y luego teniendo la oportunidad de entrenarlo en una escuela de fútbol, donde continuó potenciando sus enormes cualidades”.

“Hoy regresó por iniciativa propia para compartir con nuestra comunidad un mensaje de esfuerzo, humildad y superación, recordándonos que no importa el camino que cada uno elija, sino el compromiso con el que persiga sus metas. Ver la motivación y el orgullo de nuestros estudiantes al escuchar su historia fue, sin duda, el mejor premio para quienes tuvimos la oportunidad de aportar, aunque fuera con un pequeño granito de arena, en su formación”, sentenció el profe.

En el encuentro, Allende llevó consigo la camiseta 51 de Colo Colo, la que utilizó en su ingreso a los 46′ frente a O’Higgins. En el colegio, el joven futbolista compartió con profesores, alumnos y las tías de la cocina.

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Cabe recordar que tras la derrota ante O’Higgins, Colo Colo empató 2-2 frente a Deportes Recoleta, también por Copa Chile. Allende fue citado, pero no ingresó. El próximo partido de los albos será el amistoso ante Millonarios en Colombia, para después volver a la Liga de Primera como locales frente a Deportes Limache, el viernes 24 de julio.

Resumen:

-Pierre Allende debutó en Colo Colo a los 16 años ante O’Higgins.

-Campeón Sub 18: el delantero ganó el título nacional frente a Universidad de Chile.

-San José de Peñalolén: el jugador visitó su antiguo colegio con la camiseta 51.