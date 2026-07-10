Marcó con 16 años y ahora firma contrato en Colo Colo: “Vienen más desafíos”

A través de sus redes sociales, el Cacique informó que Felipe Raipán firmó su primer contrato profesional. “Bienvenido al más grande”, recalcó Aníbal Mosa.

Colo Colo sumó un importante refuerzo en este mercado de fichajes. Esto porque ByN apuesta por uno de sus grandes proyectos en las juveniles. Así lo informó este viernes ya que Felipe Raipán firmó su primer contrato como profesional.

“Vienen más desafíos, el sueño, la expectativa, la ilusión la compartimos con el jugador y la familia. Agradecemos este acompañamiento”, recalcó Jaime Pizarro, director ejecutivo del fútbol de Colo Colo, que dijo presente en la firma en el Estadio Monumental.

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Además del Kaiser, también dijo presente Daniel Morón y Aníbal Mosa. El joven de 16 años estuvo acompañado por su familia en un día inolvidable para su carrera.

“Te va a servir mucho en este camino. Ahora queremos que hagas saltar a 45 mil personas, como ya lo hiciste con ese gol al último minuto”, agregó Morón emocionado por este importante paso.

Felipe Raipán firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

“Cuando se llega a una institución como esta y firmas contrato profesional, la institución pone la confianza y uno tiene que responder con trabajo y humildad. No hay que celebrar mucho las victorias, ni llorar mucho las derrotas (…) Bienvenido al mas grande de todos”, agregó Aníbal Mosa más que chocho con la firma de Raipán.

El nuevo desafío de Felipe Raipán en Colo Colo

El delantero de 16 años se ganó un puesto en el equipo de Fernando Ortiz. El “Tano” recalcó que se ganó su oportunidad en base a esfuerzo y gran rendimiento. Lo que se reflejó en el golazo que marcó ante O’Higgins por Copa Chile.

Tras ello, sufrió la roja directa ante Unión Española. Sin embargo, Raipán retornó a su categoría y siguió haciendo lo que mejor sabe: marcar goles.

Por lo mismo enfatizó que quiere seguir por esa misma senda ahora en el equipo estelar. “Mi objetivo es seguir trabajando. Rendir en mi serie y en el primer equipo, si me toca jugar”, confesó el oriundo de Pucón.

“Agradezco a mis compañeros y profesores, y toda mi familia que me apoya siempre en las buenas y en las malas. Y a todo la gente de Colo Colo”, cerró emocionado Raipán que se une a las filas albas ahora como jugador profesional.