Los itálicos vencieron a domicilio a Magallanes y fue suficiente para meterse en la próxima fase, por más que los árabes le quitaron el invicto a Santa Cruz en el Grupo G.

Comenzó la sexta y última fecha de la fase de grupos en Copa Chile, donde comenzarán a definirse los clasificados a los octavos de final y las parejas para la ronda eliminatoria del certamen. La primera zona en definirse fue la del Grupo G.

Con Deportes Santa Cruz clasificado con antelación, la definición por el segundo puesto se daba entre dos equipos de colonias, con Audax Italiano que tenía la primera opción dependiendo de sí mismo, y Palestino que necesitaba ganar además de esperar una ayuda de Magallanes ya eliminado.

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Así se definió el Grupo G en Copa Chile

En La Cisterna, los árabes se dieron el lujo de quitarle el invicto a los unionistas, llevándose la victoria por 3-2, con goles de Bryan Carrasco de penal (33′), Jonathan Benítez (75′) y Nelson Da Silva (84′) en el local, más los descuentos de Diego Arias (51′) y Hugo Herrera (89′).

Con este triunfo, Palestino llegaba a los 10 puntos en el Grupo G y necesitaba que Magallanes impidiera un triunfo del Audax Italiano para quedarse con el segundo puesto y avanzar a los octavos de final en Copa Chile.

Sin embargo, el delantero de origen estadounidense Favian Loyola (65′) anotó la única cifra del duelo que se jugó en San Bernardo, y que le permite al equipo que dirige Patricio Graff instalarse en la próxima ronda, a la espera de conocer su siguiente rival.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

¿Cuáles serán los rivales de Santa Cruz y Audax?

Ambos equipos deberán esperar hasta el 26 de agosto para conocer quiénes serán sus oponentes, puesto que deben conocer quiénes se quedan con el primer y segundo puesto del Grupo E.

Audax Italiano esperará al que termine como líder de esta zona, que hoy es Colo Colo con 10 puntos. Santa Cruz hará lo propio con quien acabe segundo, actualmente es O’Higgins con 8, pero puede ser Deportes Recoleta o los albos inclusive.