La mitad de los partidos programados en esta fecha continuará en el mes de agosto.

La Copa Chile 2026 sigue avanzando y varios equipos ya quedaron muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final. Universidad Católica es puntero del Grupo B, con cinco triunfos consecutivos y puntaje perfecto. Coquimbo Unido continúa liderando el Grupo A y depende de sí mismo para cerrar como puntero.

Universidad de Chile dio un paso importante tras vencer a Santiago Wanderers y le bastará un empate en la última fecha para asegurar el primer lugar de su grupo.

Colo Colo ya está clasificado, pero el empate con Deportes Recoleta dejó en suspenso el liderato de los albos en el Grupo E. Mientras que los textileros, aún mantienen opciones si derrotan a O’Higgins en la última fecha, por tres goles o más.

Colo Colo ya está clasificado en Copa Chile con el último partido programado en agosto – Photosport

Programación Fecha 6 de Copa Chile

De los 16 partidos programados para esta fecha, la mitad de ellos se jugarán en el mes de agosto, te dejamos el detalle:

VIERNES 11 DE JULIO

Palestino vs. Deportes Santa Cruz | 15:00 hrs | Estadio Municipal de La Cisterna

| | Estadio Municipal de La Cisterna Magallanes vs. Audax Italiano | 15:00 hrs | Estadio Municipal de San Bernardo

| | Estadio Municipal de San Bernardo Deportes Copiapó vs. Everton | 17:30 hrs | Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

| | Estadio Luis Valenzuela Hermosilla San Luis vs. Universidad Católica | 17:30 hrs | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández

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SÁBADO 12 DE JULIO

Cobreloa vs. Deportes La Serena | 12:30 hrs | Estadio Zorros del Desierto

| | Estadio Zorros del Desierto Deportes Antofagasta vs. Cobresal | 12:30 hrs | Estadio Municipal de Mejillones

| | Estadio Municipal de Mejillones Deportes Concepción vs. Deportes Puerto Montt | 17:30 hrs | Estadio Huachipato

| | Estadio Huachipato Deportes Temuco vs. Huachipato | 17:30 hrs | Estadio Germán Becker

LUNES 4 DE AGOSTO

Ñublense vs. Rangers de Talca | 19:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

| | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún U. de Concepción vs. Curicó Unido | 19:30 hrs | Estadio Ester Roa Rebolledo

MARTES 5 DE AGOSTO

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | 18:00 hrs | Estadio Elías Figueroa Brander

| | Estadio Elías Figueroa Brander Unión San Felipe vs. Universidad de Chile | 18:00 hrs | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández

| | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica | 20:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

| | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso Deportes Iquique vs. Deportes Limache | 20:30 hrs | Estadio Tierra de Campeones

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Unión Españo la | 20:30 hrs | Estadio Monumental David Arellano

la | | Estadio Monumental David Arellano Deportes Recoleta vs. O’Higgins | 20:30 hrs | Estadio por confirmar

Tabla de posiciones Copa Chile 2026