Luego de su enfrentamiento con Diego Flores, el Tribunal de Disciplina aplicó una ruda sanción que complicará a la U.

Universidad de Chile fue sancionada por el Tribunal de Disciplina por el partido donde perdió por 1-0 frente a Unión La Calera, duelo válido por la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional.

En dicho encuentro Marcelo Morales recibió la tarjeta roja, luego de una doble amarilla, por parte del árbitro Diego Flores, donde luego tuvieron un importante cruce de palabras.

Algo que el formado en los azules luego llevó hasta sus redes sociales donde publicó un video con la falta que le parecía que era penal, pero que el juez desestimó por completo.

En ese sentido, se conoció el durísimo castigo por esta situación, donde fue sancionado con tres fechas en el torneo, donde ya pagó una al no estar presente en la victoria por 3-2 de la U sobre Santiago Wanderers.

Diego Flores fue el árbitro que expulsó a Marcelo Morales en la U.

ver también Marcelo Morales explota contra el árbitro luego de su expulsión en U de Chile ante La Calera

Morales tres fechas fuera por tres fechas en la U

El árbitro Diego Flores no dejó pasar el fuerte cruce que tuvo con Marcelo Morales en Universidad de Chile, por lo que lo denunció al Tribunal de Disciplina, pese a que no hicieron público el informe.

Según precisó La Magia Azul, “Marcelo Morales fue sancionado con tres partidos que deberá cumplir en dicho certamen“, lo que es una baja para los azules en los próximos dos compromisos.

Hay que tener en cuenta que ya pagó uno ante Santiago Wanderers, por lo que el siguiente será el 5 de agosto cuando terminen la fase de grupos ante San Felipe en Quillota.

Si la U logra el paso a los octavos de final, se perderá el primer duelo de la llave, donde ya se sabe que se cruzarán con el grupo de Universidad Católica, donde también pelea Everton y Deportes Copiapó.

Revisa el compacto de este partido y la polémica de Marcelo Morales: