El jugador se le fue encima a Diego Flores luego de no cobrar penal y luego lo mandaron a las duchas: se desahogó en Instagram.

Universidad de Chile volvió a tropezar con su “bestia negra” de la temporada 2026, tras caer por 1-0 ante Unión La Calera, por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Un duelo que terminó muy caliente por los cobros del árbitro Diego Flores, quien incluso expulsó a Marcelo Morales, luego de reclamar con furia un penal en el minuto 97 del compromiso en el Estadio Nacional.

El lateral se ganó la segunda amarilla por lo que fue mandado a las duchas, en una jugada bien polémica y que luego siguió reclamando en sus redes sociales, aunque minutos después borró la foto.

El mensaje de Marcelo Morales en sus redes sociales tras la expulsión; luego fue borrado.

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Morales puede ser castigado

Marcelo Morales no se guardó como Fernando Gago en los reclamos públicos al árbitro Diego Flores, porque aprovechó sus redes sociales luego de la derrota de la U ante La Calera.

“Mamita querida, increíble”, escribió el formado en los azules, donde copió la jugada que reclamó penal y que no fue considerada por Diego Flores, llevándose una expulsión.

Ahora dependerá del informe del árbitro y la decisión del Tribunal de Disciplina para conocer el castigo, aunque es un hecho que no estará este fin de semana ante Santiago Wanderers.

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Mira la polémica jugada: