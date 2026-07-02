Los jugadores azules asumen sus errores en los duelos ante los cementeros, pero no dramatizan en la particular situación vivida esta temporada.

Universidad de Chile se enfrentó por quinta vez en la temporada a Unión La Calera, done los azules no han podido vencerlos, por lo que ahora sumaron una derrota por 1-0 en la Copa Chile.

Una anecdótica situación que pasa la cuenta en la interna de la U, donde aseguran que hacen un mea culpa por lo que han vivido con los cementeros este 2026.

“Sí, la verdad nos duele. Al mismo tiempo nos hacemos responsables de lo que sucedió hoy en la cancha. Sabemos que cuando ganamos no somos los mejores, hoy tampoco somos los peores por perder”, explicó Bianneider Tamayo.

En ese sentido del defensor de la U aseguró que “este equipo entrena día a día para mantener a la U allá arriba. Hoy nos duele, nos toca masticar la bronca y mañana levantarnos y seguir entrenando y seguir trabajando para llevar a la U hasta la cima”.

La Calera se transformó en la bestia negra de la U en 2026. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Tamayo asegura que no es preocupante el momento de la U

El defensor venezolano se ha ganado un lugar de protagonista en la defensa de Universidad de Chile ante la ausencia de Matías Zaldivia, en algo que ha aprovechado en buena forma.

Eso sí, cuando habló del momento actual del plantel azul, llamó la atención con una conclusión apresurada del irregular momento.

“Bueno, mira, así como que preocupante… no creo, porque sabemos de lo que somos capaces. Este grupo está para grandes cosas, lo está demostrando. Contra La Calera no se ha dado, es una realidad, lo sabemos todos. Pero vamos a seguir trabajando. Es la única forma de seguir con esto y mantener a la U allá arriba, como siempre digo”, finalizó.

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