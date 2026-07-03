La Ministra de Deportes, Natalia Duco, confirmó que hay conversaciones "con varias comunas" para proyectar el futuro recinto.

Con la llegada del nuevo Gobierno del Presidente José Antonio Kast, comenzó a tomar mayor fuerza la posibilidad de que finalmente Universidad de Chile tenga su estadio propio. Una promesa que realizó la nueva dirigencia de Azul Azul, con Cecilia Pérez al mando.

Luego del anuncio del Mandatario sobre la construcción de recintos deportivos, la Ministra de Deportes, Natalia Duco, rechazó en su momento que esto sea un traje a la medida del cuadro laico. Con el correr de los meses la postura de la autoridad cambió.

Así lo reflejó la funcionaria del Gobierno en conversación con TVN, donde reveló que existen reuniones de coordinación con Azul Azul y avances concretos para destrabar el sueño del futuro estadio para la U de Chile. Aunque todo de la mano de un “pacto de silencio“.

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El “pacto de silencio” entre Gobierno y Azul Azul por estadio de la U

“Hemos hablado con distintas municipalidades que están en negociaciones con la Universidad de Chile y también con Azul Azul para nosotros ponernos como articulador eficiente para que ocurran las cosas“, expresó la secretaria de Estado.

En esa línea, Duco reveló que “yo no lo voy a decir solo porque la presidenta de Azul Azul (Cecilia Pérez) me dijo que, para que las cosas se dieran, preferiría no decir las cosas. Pero nos hemos reunido con la presidenta y ya está trabajando arduamente”.

Desde el Gobierno agregan que su rol en esta materia será “el de un facilitador de procesos legales, permisos y verificaciones técnicas“, donde el objetivo final será “generar empleo, desarrollo y motivar la inversión privada en el deporte nacional”.

“Yo le deseo a todos los hinchas de la U que resulte, estamos trabajando para que resulte, pero tiene que ser en orden de la ley“, finalizó la Ministra Natalia Duco.

En síntesis