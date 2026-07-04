La U llega a la recta final de fase de grupos obligada a sumar. Sin embargo, incluso un triunfo sobre Santiago Wanderers podría dejarlos fuera de Copa Chile.

Universidad de Chile volvió a caer anteUnión La Caleray complicó seriamente su panorama en la Copa Chile. La derrota permitió a los Cementeros igualar a los azules en la cima del Grupo D, dejando la definición al rojo vivo de cara a las últimas fechas.

El equipo de Fernando Gago tendrá un duelo clave frente a Santiago Wanderers, ya que incluso un triunfo podría no ser suficiente para seguir avanzando en el torneo. Tras la eliminación en la Copa de la Liga, la Copa Chile amenaza con convertirse en otro duro golpe para el Romántico Viajero.

Otra vez la U no pudo contra La Calera y perdió 0-1 en la segunda fecha pendiente de Copa Chile. – Photosport

U. de Chile vs. Santiago Wanderers: Horario y dónde ver

U. de Chile vs. Santiago Wanderers juegan este domingo 5 de julio, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Elias Figueroa Brander, por la fecha 5 de Copa Chile.

El partido entre Azules y Caturros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…