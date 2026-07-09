Así fue el escrito que envió Conmebol a la ANFP informando de que Santiago Wanderers jugará con Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

La confirmación de la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu fue un fuerte golpe para nuestro país. Y es que se esperaba que el duelo entre Santiago Wanderers y Real Madrid fuera en Chile.

Hace un mes, el presidente del elenco caturro, aseguraba que el partido sería en Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, la confirmación oficial nunca llegó y este miércoles fue anunciada la sede en España.

Ahora, La Tercera reveló la carta que envió Conmebol a la ANFP por la designación de esta sede. Será la primera vez que se realizará en Europa, después de jugarse en Argentina, Uruguay y Brasil.

“En seguimiento a las conversaciones mantenidas sobre la organización de la CONMEBOL–UEFA Intercontinental Sub20 2026 y luego del proceso de análisis realizado conjuntamente entre CONMEBOL y UEFA, ambas Confederaciones han consensuado que la quinta edición del certamen se dispute el próximo 19 de septiembre, a las 12:30 horas (hora local), en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España“, dice el escrito.

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La carta de Conmebol a la ANFP sobre la Intercontinental Sub 20

“Antes que nada, quisiéramos agradecer el interés de la Federación de Fútbol de Chile para ser sede, y por la voluntad de asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación”, sumaron desde Conmebol.

“Ambas partes entendieron que esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo, manteniendo un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones”, señalaron.

“Estamos seguros de que disputar este encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu representará una valiosa oportunidad para proyectar internacionalmente una final que reunirá al Santiago Wanderers, campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub20 2026, y al Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, permitiendo que el fútbol juvenil sudamericano, y particularmente el chileno, continúe mostrando su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial”, complementaron.