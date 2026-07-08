Reinaldo Sánchez dispara tras perder localía de final Intercontinental: “Lo advertimos”

El dirigente de Santiago Wanderers disparó con todo contra los culpables de perder la localía y que ahora se juegue en Madrid.

Santiago Wanderers sufrió un duro mazazo: la final Intercontinental Sub 20 finalmente no se jugará en Valparaíso. Pese a las gestiones de Reinaldo Sánchez, se confirmó que el partido se disputará en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid será local.

Para peor, el partido se disputará el 19 de septiembre. Por lo que el cuadro nacional tiene que empezar a gestionar desde ahora el viaje hacia el viejo continente.

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Sin embargo, la molestia en el cuadro caturro se hizo evidente luego de las múltiples gestiones para lograr con el inédito encuentro. Por lo que Reinaldo Sánchez cargó la artillería pesada y disparó contra los responsables de este papelón.

“Esto que estamos viviendo hoy es, literalmente, la crónica de una muerte anunciada”, lanzó de entrada el histórico dirigente.

“Hace una semana, cuando se debatía si podíamos recibir a la U de Chile, advertimos con mucha claridad que se estaba dando una señal nefasta”, indicó Sánchez. El motivo es que la intervención de las autoridades regionales marcaron el duro mazazo de perder la localía.

“El partido no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, recalcó.

Los responsables de la final intercontinental en Madrid: Reinaldo Sánchez disparó con todo

Luego Reinaldo Sánchez detalló todos los inconvenientes que han enfrentado con está administración y que afectan los partidos de la competencia local. “Nos encontramos con informes negativos para todo, con bajas de aforo que son un chiste y con una incapacidad tremenda para organizar eventos masivos de verdad. La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo”, aseguró.

El estadio Bernabéu será el recinto que recibirá la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

“Como dirigencia agotamos todas las opciones, pero la miopía de algunas personas es muy fuerte, y hoy no nos queda más que dar vuelta la página rápidamente y preparar todo para el viaje a España, donde estamos seguros que de alguna manera u otra habrán wanderinos en las tribunas alentando”, sentenció.

Ahora la guinda de la torta la dejó para el final ya que se hace hincapié en agradecer “las gestiones de la Ministra Ducó, que nos consta hizo todo lo posible para tener este evento en Valparaíso“. Sin embargo, no hay ninguna mención a Pablo Milad ni a la ANFP dando a entender que no apoyaron ni lograron revertir este incomodo momento.