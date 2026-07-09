El entrenador de la UC mostró tranquilidad por el proceso post operatorio que lleva el "11" de los Cruzados, aunque también reveló una falla de él y su staff con el promisorio Sebastián Arancibia.

Daniel Garnero quedó acongojado por la cirugía de Clemente Montes que lo dejará prácticamente descartado para la llave de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata de Argentina. Pero con el correr de los días, su sensación ha cambiado.

El DT argentino abordó cómo ha visto a Montes en la rehabilitación que lleva a cabo. “Clemente viene de una cirugía y tiene que hacer ese proceso de recuperación. Se lo ve muy bien, está muy ansioso, ya quiere estar”, aseguró Garnero en conferencia de prensa.

“Biológicamente necesita un tiempo, pero lo veo muy bien, haciendo un montón de cosas que la lesión le permite. Eso lo hará no resentirse tanto de lo físico. Estamos muy contentos por eso”, agregó el otrora enganche que jugó en los Cruzados en 1996.

Clemente Montes fue operado y estará dos meses afuera, probablemente no llegue a la serie de la Libertadores. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Eso sí, también abordó la situación de otros dos lesionados que cuenta el extenso parte médico de la UC. Uno es Gary Medel, quien sufrió el tercer desgarro que padece este 2026. “Somos un montón. Pero eso habla bien del plantel, ante bajas tan importantes y sensibles, el equipo reaccionó positivamente”, planteó el entrenador trasandino.

Así celebró Clemente Montes su golazo para hacer ganar a la UC ante Boca en Argentina. (Facundo Morales/Fotobaires/Photosport).

Se refiere por supuesto a las nueve victorias consecutivas que logró Católica, incluida aquella noche en que silenciaron La Bombonera por la Copa Libertadores. “Estoy muy contento por eso. Gary tuvo ese pequeño inconveniente, ya traía algunos”, expuso Garnero sobre el Pitbull.

Agregó que “se optó por frenar para hacer que se recupere bien y que haga una pequeña base física. Ojalá el segundo semestre pueda ser menos interrumpido”. Un deseo que el cuerpo técnico de la Franja trabaja para convertir en realidad sin nuevos problemas que marginen al bicampeón de América.

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Garnero admite tranquilidad por Clemente Montes y una falla por la lesión de Arancibia en Católica

Así como Daniel Garnero no tuvo dudas en valorar el trabajo que ha hecho Clemente Montes luego de la operación, tampoco puso tapujos en asumir un error que cometió junto a su staff. Se trata del lateral derecho Sebastián Arancibia, quien tuvo una complicada pubalgia que incluso lo llevó a pasar por el quirófano.

Sebastián Arancibia en acción por la Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y sorprendió a varios cuando apareció en el extenso parte médico del duelo frente a Everton en la Copa Chile. “Seba tuvo lamentablemente un inconveniente físico puntual. Tuvo un parate y quizá lo exigimos demasiado: jugó muchos partidos seguidos con poca recuperación”, repasó Garnero por el novel carrilero.

“Le trajo inconvenientes a su lesión y se le sumó otra. Está tratándose esa y ya que está, aprovechamos para que este pequeño receso de no exigirlo. Por eso optamos por eso. Juani (Díaz) está más o menos en la misma situación”, agregó Garnero sobre Arancibia y el exzaguero central de O’Higgins.