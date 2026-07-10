El Bichi incluso señala que Colo Colo tiene una deuda con Thompson, pues lo formó desde pequeño y también es responsable de sus errores del pasado.

Aníbal Mosa confirmó públicamente que Colo Colo busca el fichaje de Jordhy Thompson, quien eso sí debe destrabar su salida del Orenburg de Rusia, pues aún tiene contrato en el club.

Un tema que enciende a los hinchas del Popular, debido a que el jugador salió del club el 2023 luego de cometer violencia intrafamiliar contra Camila Sepúlveda, su actual esposa.

En TNT Sports se debatió sobre este asunto y Claudio Borghi defendió al futbolista, señalando que todos merecen dejar atrás un pasado oscuro para enfocarse en el futuro.

“Se equivocó, pero tampoco es para condenar a un joven toda su vida. El hincha tiene que entender”, manifestó en primera instancia.

Incluso agregó que “es joven… Hay cosas mucho más graves en Chile con gente que ocupa un cargo importante. Entonces, se equivocó, entiendo y todo muy mal, pero…”.

Thompson puede volver a Colo Colo

Borghi pide que Colo Colo se haga cargo de Thompson

El Bichi Borghi incluso dio un paso más: señala que Colo Colo debe contratar nuevamente a Jordhy Thompson, pues tiene una deuda con un jugador al que formó desde muy pequeño.

Thompson llegó desde Antofagasta muy chico. “¿Desde qué año está en la Casa Alba?”, preguntó Borghi, sabiendo que el futbolista arribó ahí solamente con 11 años.

“Entonces el formador de Jordhy es Colo Colo. Si se equivocó Jordhy Thompson, también tiene gran culpa Colo Colo“, manifestó el campeón del mundo.

Explica que “si yo te doy a mi hijo en forma de que quiero que sea jugador, te lo llevo para que lo prepares, el responsable es el que recibe. Entonces, ¿se equivocó Jordhy Thompson? Se equivocó. ¿Se equivocó Colo Colo? Sí, también se equivocó en la formación del jugador”.

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Ahí es donde profundiza y piensa que Colo Colo tiene que abrirle las puertas otra vez. “El club no puede decir ‘hasta acá llego’. Porque tú lo formaste. Entonces, mi hijo se equivoca a los 19 años después de haberlo formado y yo digo ‘hasta acá llego, ya no lo quiero más’. No, vos tenés que seguir apuntalándolo, si es obra tuya“, dice el Bichi.

“Cualquier padre que cría a un hijo, y a los 20 años el chico se equivoca, ¿lo tiene que echar de la casa o lo tiene que dejar botado porque se equivocó? Acá el formador, repito, es Colo Colo. Si vos tenés a un chico en un club de los 8 años hasta los 20 años, el responsable es el club“, agrega.

“En la Casa Alba estudia, come, hay que tener cuidado. Porque esto no surge de un día para otro, esto es un problema que va creciendo“, declaró finalmente sobre el asunto.