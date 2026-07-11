Los azules trabajarán enfocados en mejorar la parte física, para recuperar terreno en el segundo semestre del torneo.

Universidad de Chile dejó atrás sus días de vacaciones para ponerse serios con el técnico Fernando Gago a la cabeza, quien dio inicio a una intertemporada para trabajar el físico de sus jugadores.

El argentino busca potenciar su plantel, luego de asumir en medio de la temporada, por lo que es el momento para darle su toque que ha sido bastante irregular.

Por lo mismo, los jugadores fueron citados a las 10 de la mañana en el Centro Deportivo Azul, de manera de comenzar un trabajo a cargo del preparador físico Roberto Luzzi.

La U ganó en el último partido de la Copa Chile. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Gago apuesta al físico de sus jugadores en la U

Universidad de Chile le dio 5 días en libertad a sus jugadores con la mitad de la temporada en la Liga de Primera, por lo que ahora se ponen a trabajar para recuperar terreno para ir a la pelea por el título.

La idea del técnico Fernando Gago es crear un fondo físico para sus jugadores, teniendo la gran cantidad de lesionados que han tenido que lidiar en la temporada.

En ese sentido, trabaja con el plantel completo hasta el próximo 26 de julio, cuando le toque visitar al Audax Italiano por la segunda rueda del torneo, en el estadio Bicentenario de La Florida.

Un momento que debe aprovechar, además con el único refuerzo que ha llegado hasta el momento al Centro Deportivo Azul: el argentino de 19 años Gonzalo Reyna.