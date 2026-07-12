La Celeste da vuelta la página tras el fracaso con el Loco en la Copa del Mundo.

El sueño de la Copa del Mundo 2026 se transformó en una pesadilla para Uruguay. Marcelo Bielsa pagó los platos rotos y ahora ya anunciaron a su reemplazante.

Si bien no pasaban por su mejor momento deportivo, en la Celeste había confianza para avanzar de ronda en la cita planetaria. Claro, si compartían zona con Arabia Saudita y Cabo Verde, considerando que también pasaba el mejor tercero, cómo no les iba a dar. No les dio.

El reemplazo de Bielsa

El ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay fue de más a menos. Comenzó con triunfos importantes, como ante Brasil y Argentina por Eliminatorias, incluyendo el 3° lugar en la Copa América del 2024, pero tras quemantes declaraciones de Luis Suárez, algo se rempió.

De ahí en más el trabajo de Bielsa en tierra charrúa se entorpeció y el DT no le encontró la vuelta al equipo. Llegó a la Copa del Mundo siendo cuestionado y luego de empatar con Arabia Saudita, Cabo Verde y caer con España, lo fue aún más, al punto de no ser renovado su vínculo.

Mucha especulación había alrededor de quién sería el reemplazante de Marcelo Bielsa y finalmente, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicaron que Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección mayor. Cachavacha tomará el cargo de manera interina.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, indicó que la decisión se debe a que a fines de este año habrá elecciones, por lo que no pueden contratar a un entrenador a largo plazo sin tener claridad de quién seguirá siendo el mandatario. Forlan también se mantendrá dirigiendo a la sub 20.

Forlán estará al mando de la selección de Uruguay de forma interina. Imagen: Getty

De esta manera, el histórico Diego Forlán estará a cargo de su selección al menos hasta marzo del 2027. El ex jugador de Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milán ha tenido experiencia como entrenador al mando de Peñarol y Atenas de San Carlos.