Marcelo Broli, otrora volante central de los Tanos que fue campeón mundial Sub 20 como DT de la Celeste en 2023, dio varios detalles de la decisión que terminó con Cachavacha como entrenador del elenco juvenil e interino tras la salida del Loco por el pésimo Mundial 2026.

Desde que se confirmó la salida de Marcelo Bielsa luego del fracaso estrepitoso que firmó Uruguay en el Mundial 2026, su tocayo Broli apareció entre los candidatos más fuertes a sucederlo, pero finalmente el testimonio del Loco quedará en manos de Diego Forlán.

El ex mediocampista de Audax Italiano, quien fue campeón mundial Sub 20 con la Celeste en 2023, finalmente le bajó el pulgar a las negociaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso mismo, será Cachavacha el apuntado para hacerse cargo del equipo para menores de 20 años.

Forlán también tomará el mando del combinado adulto para seis partidos amistosos en diversas fechas FIFA. Frente a ese panorama, Marcelo Broli explicó algunas cosas de esas charlas. “La AUF fue clara en todo momento. Buscaban un entrenador para la Sub 20 y para abordar los partidos de la mayor”, introdujo.

Diego Forlán quedará como DT de la Sub 20 e interino de la adulta en Uruguay. (Mohamed Farag/Getty Images).

“Yo esperaba la reunión, ellos la hicieron pública. Estaba preparado, analizaba la situación y estos dos compromisos que los conozco. Sé preparar un Sudamericano y partidos de la mayor. Exige un profesionalismo bastante alto”, afirmó Broli, quien militó en los Tanos durante la campaña 2008.

Marcelo Broli en acción ante Deportes Melipilla en 2008. (CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT).

Y profundizó en las tratativas. “Quería ayudar en ambas situaciones, pero con determinadas condiciones. Ellos entendieron eso. Las condiciones eran decisiones que ya tenían tomadas. Yo traté de que, para abordar eso y hacerlo bien, necesitábamos un cuerpo técnico. Pero no se terminó dando”, expuso Broli, quien luego de ganar el Mundial dirigió a la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.

“Todo fue en muy buenos términos. Me dijeron que estoy entre los candidatos. Agradecido por eso, me siento muy valorado por ser candidato a la selección uruguaya. Pero tengo que ser fiel conmigo, creía que esa era la mejor manera para abordar ambos desafíos. No se dio porque ellos lo tenían definido”, añadió el DT de 48 años.

Marcelo Broli celebra el Mundial Sub 20 que ganó con Uruguay en 2023. (Getty Images).

ver también Fue campeón de América, jugó ante Chile y debutará en el tenis a los 45 años: La hazaña de Diego Forlán

Forlán reemplazará a Bielsa en Uruguay y Marcelo Broli cuenta por qué lo desecharon

Con la decisión tomada de que será Diego Forlán quien conduzca interinamente al equipo de adulto de Uruguay tras la salida de Bielsa, Marcelo Broli entregó varios detalles en torno a eso. “A partir de la reunión que tuve con (Ignacio), Alonso, ellos se juntaron para analizar mi propuesta porque les interesó”, detalló.

Se refería a ese mitin que tuvo con el presidente de la AUF. “Lo habían definido antes, comprendí el momento económico y político de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tengo tranquilidad en ese sentido por haber sido sincero con lo que creo. Planteé otras cosas también”, manifestó el montevideano, quien también jugó en el Real Valladolid de España.

Tweet placeholder

“Ya estuve en el lugar, conozco lo que entiendo que se precisa y cómo se puede ayudar. Propusimos un tiempo corto para liberar al Ejecutivo de no comprometerlo con el futuro. Entendimos que en ocho meses se puede hacer muchísimo en la formativa”, expuso Broli.

Marcelo Broli en el Mundial Sub 20 que Uruguay ganó tras vencer en la final a Itlaia. (Marcio Machado/Getty Images).

Sentenció con una poderosa frase. “Pretendíamos estar hasta marzo y después, que se tomen las decisiones que corresponden. Estamos golpeados por el Mundial, pero cuanto antes nos empecemos a levantar y proyectar lo que viene considero que es lo mejor”, cerró el estratego, quien sigue a la espera de una oportunidad para dirigir.