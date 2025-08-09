Una pelea entre su padre y el entrenador de Colo Colo Sub-10 lo llevó a la otra vereda. Es que Christian Bravo hacía menores en el Cacique, pero terminó haciendo toda su formación en la Universidad de Chile.

Allí debutó, en 2010, en el contexto de la Copa Chile Bicentenario, cuando la U enfrentó a Lota Schwager. De ahí, fue dirigido por Jorge Sampaoli, alternando en la titularidad, pero nunca agarró un lugar fijo en el esquema.

Por ello, se fue al Inter Zapresic de Croacia, aunque duró poco, porque, tras su tremenda actuación en el Mundial Sub-20 del 2013, terminó fichando por el Granada de La Liga española.

Retorno temprano a casa: lamentó irse a la Universidad Católica

Su poca continuidad en el equipo español lo hizo pensar en opciones. Volvió a poner su vista en la liga chilena y terminó siendo enviado a préstamo a la Universidad Católica.

Con el tiempo, el extremo terminó arrepintiéndose de esta salida desde Europa. “Yo estaba bien. Me llamó Mario Salas y yo extrañaba Chile, fuimos campeones, pero yo me arrepiento de haber vuelto desde Europa. Estuve botado“, recordó después en Directv Sports, al considerar la poca continuidad que tuvo con Mario Salas.

Tras ello, pululó por dos equipos de Chile, la Unión Española y, con más continuidad, en San Luis de Quillota. Fue en este último club donde “empezó desde cero”, según la misma entrevista anteriormente citada.

Christian Bravo jugó un tremendo Mundial Sub-20 | Getty Images

A Montevideo los pasajes

Su primera aventura en Uruguay fue en Montevideo Wanderers. Christian Bravo no tenía mucha prensa en Chile, pero la estaba descociendo en el fútbol charrúa. Tan así, que Peñarol se fijó en él.

Según sus propias palabras, fue un crack histórico de Uruguay el que lo llevó al Manya. “Diego Forlán me llevó a Peñarol y me pidió que no cambie mi juego aguerrido, por eso me caractericé en Montevideo Wanderers“, señaló en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa, en 2020, tiempo en el que el ex seleccionado charrúa era DT del Carbonero.

Christian Bravo jugó en Peñarol | Getty Images

Múltiples camisetas en su retorno a Chile: se comparó con Maradona

Volvió a Chile para jugar en Everton de Viña del Mar, pero estuvo un ratito y regresó a Montevideo Wanderers, donde guardaban buenos recuerdos de él. A partir de allí, no tuvo más chances en la Primera División.

Barnechea, Cobreloa y, a principios de este año, Deportes Antofagasta, fueron sus clubes. En el elenco loíno fue criticado por su juego y se defendió con una frase en la que citó, nada menos, que a Diego Armando Maradona.

Acusado de indisciplina y apuntado por su mal momento en Calama, el Plancha, como lo apodan, se defendió. “Uno hace un esfuerzo grande por estar acá, me vine solo y puede que no sea Maradona pero siempre trato de dar el máximo y obvio que me quiero quedar acá“, analizó en El Mercurio de Calama.

Actualmente, juega en la Liga de Ascenso del fútbol nacional, vistiendo los colores de Deportes Antofagasta. Lleva dos goles en doce encuentros jugados. En Copa Chile, también jugó en tres oportunidades con los Pumas.