Fernando Ortiz fue confirmado como entrenador de Colo Colo por todo 2026 y de inmediato empezó a armar el plantel para la próxima temporada y así olvidar lo que fue el Centenario. Por lo mismo, el estratega pasó la podadora y cortó a Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas.

La zona más afectada fue la defensa y ahora se hacen los esfuerzos para reforzar la zaga del Cacique. Lo que podría presentar novedades antes de lo imaginado ya que existe una fórmula de asegurar la llegada de uno de los jugadores fundamentales en el campeonato conseguido por Coquimbo Unido.

Esto tiene relación con Bruno Cabrera que fue clave en el equipo de Esteban González que logró ganar la Liga de Primera en este 2025. Así lo reveló Leo Burgueño en Los Tenores de Radio ADN. “Se puede definir este fin de semana. Tiene una opción en Argentina, otra en Colo Colo y una tercera en Católica”, lanzó de entrada.

¿El primer refuerzo de Colo Colo 2026?

El tema es que tras ello, Burgueño apuntó a que el Cacique corre con ventaja y relevó la fórmula que planea para la llegada del nacido en La Plata. Lo que tiene directa relación con la situación que vive Cristian Zavala y que podría asegurar su estadía en el puerto pirata.

Bruno Cabrera está a detalles de llegar a Colo Colo

“El equipo que está más cerca de quedarse con Bruno Cabrera es Colo Colo. La opción es el cambio por Zavala y Colo Colo quiere a Cabrera. Se puede negociar que Zavala se quede en Coquimbo y Cabrera pase justamente a Colo Colo”, detalló el especialista.

De concretarse dicho ofrecimiento, el Cacique podría rearmar antes de lo imaginado su defensa. Esto debido a que también se acerca Nicolás Díaz, lo que dejaría al “Tano” con su dupla de centrales titulares para el 2026.