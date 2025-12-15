Es tendencia:
Universidad de Chile

Campeón en Argentina, le ganó a la U en Libertadores, y va por el puesto de Álvarez

Desde el otro lado de la Cordillera revelan que el mismo equipo que quiere al actual técnico de la U, tiene listo el fichaje del estratega trasandino.

Por Alfonso Zúñiga

Gustavo Álvarez tiene fuerte competencia para la selección de Perú.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez tiene fuerte competencia para la selección de Perú.

Los mejores pronósticos dentro de Universidad de Chile apuntan a que esta semana se cerrará la teleserie del entrenador Gustavo Álvarez, quien quiere partir del país para emprender una nueva experiencia en su trayectoria.

Al respecto, desde Radio Cooperativa aseguran que la selección de Perú estaría dispuesta a pagar la famosa cláusula de salida de US$1,2 millones de dólares para poder hacerse de sus servicios con miras al camino hacia el Mundial 2030.

Sin embargo, desde Argentina tienen una información muy diferente a la que surge en este lado del mundo. Es más, afirman que esta suma de dinero que desembolsarían por Álvarez, la pagarían por un estratega que además es campeón en ese país.

Aseguran que la selección de Perú pagará la cláusula de Gustavo Álvarez en U de Chile

ver también

El DT campeón en Argentina que le “aserrucha el piso” a Álvarez

Fue el periodista Gonzalo Orellano, quien durante su espacio en el programa “Cuidemos El Fútbol” del canal de YouTube AZZ, reveló que el real interés que tiene Perú para su nuevo entrenador está en el ganador del último Torneo de Clausura 2025.

La referencia es para Eduardo Domínguez, actual estratega en Estudiantes de La Plata, que este fin de semana conquistó el título en Argentina tras vencer por penales a Racing, y ya suma cuatro títulos desde su llegada al cuadro “pincharrata”.

“Si no llega a acuerdo con su actual club, la idea del entrenador es descansar por seis meses, y luego tomar la selección de Perú“, afirmó Orellano sobre el profesional que ya supo ganarle a Álvarez en la cancha. Fue por 0-3 en el Estadio Nacional, en la última Copa Libertadores.

Los números de Domínguez en 2025

Entre el torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores, donde llegó hasta cuartos de final, el estratega alcanzó un 50 por ciento de rendimiento, en base a 21 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

Pese a lo anterior y a ser el campeón vigente en su país, Gustavo Álvarez tuvo este año mejores números que Domínguez. Entre todos los torneos que disputó la U, llegó a un desempeño del 59,12%, con 28 triunfos, 10 paridades y 15 caídas.

Así terminó la U en Liga de Primera

