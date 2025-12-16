Pronósticos PSG vs Flamengo: franceses y brasileños definen la final del mundo

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en PSG vs Flamengo, en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Este miércoles 17 de diciembre, Paris Saint-Germain y Flamengo disputarán la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. El Mengão de Filipe Luis, con un Erick Pulgar clave en la estructura del mediocampo, busca cerrar una temporada histórica con su sexto título: ya conquistó el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão, la Copa Libertadores, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Por su parte, los parisinos dirigidos por Luis Enrique buscarán el segundo título de la temporada. Vienen de ganar en su presentación más reciente en la Ligue 1, donde son escoltas de Lens por apenas un punto. Además, marchan terceros en la actual edición de la Champions League.

En la previa del encuentro y en base a las estadísticas recientes, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que consideres a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en PSG vs Flamengo

Total de goles: Más de 2.5 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Giorgian de Arrascaeta 2.50 Entradas de Erick Pulgar: Más de 2.5 2.20

¿Una final del mundo con muchos goles?

En seis de los últimos ocho partidos de Paris Saint-Germain y en dos de los recientes tres encuentros de Flamengo, el marcador registró al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

El mejor de la Intercontinental: Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta ha sido la clave del Mengão para alcanzar la final de la Copa Intercontinental. El uruguayo anotó los dos goles en el Derbi de las Américas ante Cruz Azul y dio dos asistencias en la Copa Challenger contra Pyramids.

Anotará o conseguirá una asistencia: Giorgian de Arrascaeta – 2.50 en bet365

La garra de Pulgar en el centro del campo

Erick Pulgar registró nueve entradas en sus dos juegos en la Copa Intercontinental de la FIFA: cinco ante Cruz Azul y cuatro frente a Pyramids.

Entradas de Erick Pulgar: Más de 2.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en PSG vs Flamengo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de PSG vs Flamengo: últimos partidos