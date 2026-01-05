Nueva baja en la U: Aseguran que Lanús se lleva a Matías Sepúlveda

Universidad de Chile sufre una dura baja en el mercado de fichajes. Tras confirmar a Eduardo Vargas y la inminente llegada de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, todo asomaba que Francisco Meneghini armaba el mejor equipo del fútbol chileno.

Sin embargo, este lunes desde Argentina se informa que Lanús viene con todo por Matías Sepúlveda. En primera instancia se indicó que en Azul Azul subían la cláusula de salida del jugador y esto complicaba la negociación.

“Eso lo ve mi representante. No sé que va a pasar. Pero yo estoy muy feliz acá. Es un orgullo tener de compañero a Eduardo Vargas”, expresó el seleccionado nacional este lunes tras la jornada de pretemporada.

Matías Sepúlveda a Lanús

Pero el experto en fichajes como César Luis Merlo confirmó este lunes que hay trato hecho por el “Tucu”. Por lo que el precio exigido por Matías Sepúlveda no será problema. “En los próximos días, se hará la revisión médica en Chile”, indicó de entrada el experto en movidas de jugadores.

“Si todo sale bien, el futbolista ejecutará la cláusula de salida y firmará contrato con el “Granate” por 4 años”, agregó sobre el jugador de 26 años. Por lo que ahora resta conocer la oficialización en los próximos días.

De momento, la U se queda con Felipe Salomoni como el lateral titular por la banda izquierda. Mientras Antonio Díaz sigue como la alternativa, aunque no se descarta una salida del rancagüino.