Colo Colo se niega a cerrar este mercado de fichajes y apuesta por buscar más refuerzos para seguir potenciando el equipo. A pesar de que ya hay seis caras nuevas en el plantel de Fernando Ortiz, la dirigencia quiere sumar aunque sea un nombre más.

Sin embargo, la falta de dinero es todo un tema para los albos, ya que muchos recursos no hay para ir en búsqueda de ese jugador que marque reales diferencias para este 2026.

Uno que entregó su visión al respecto fue Marcelo Ramírez, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que si el Cacique va a traer por simplemente rellenar, para eso mejor que apuesten por la cantera.

ver también “El momento indicado…”: Fernando Ortiz cuenta la firme sobre la titularidad de Yastin Cuevas en Colo Colo

Marcelo Ramírez critica el mercado del Cacique

El Ramo partió diciendo que “todo esto realmente era antes, todo esto era antes, porque ahora salir a buscar un jugador ya no vas a encontrar lo que necesitas. Para traer un jugador normal, es mejor darle la oportunidad a un Hernández o un Marchant”.

“¿Por qué ahora aparece el dinero y no hace un mes atrás, cuando se podía acceder a jugadores más importantes?”, cuestionó el ex arquero.

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron los últimos refuerzos de Colo Colo en este mercado. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Ramírez concluyó que “ya no hay acceso a jugadores que realmente puedan marcar una diferencia. Esos ya están contratados y para sacar a un jugador de la calidad, como de los que se fueron como Cepeda, es difícil. Para ir a buscar por rellenar, prefiero a la gente joven, que lo está haciendo bien”.

Cabe recordar que Colo Colo en este mercado ha fichado a Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

ver también “Sale porque…”: Fernando Ortiz saca la voz tras ver al DT Arturo Vidal en Colo Colo

¿Hasta cuándo Colo Colo puede fichar en este mercado?

Los albos tienen hasta 24 horas antes del comienzo de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para inscribir nuevos jugadores. De esta manera, cualquier refuerzo tendrá que arribar al Estadio Monumental antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.

Publicidad