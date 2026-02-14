logotipo del encabezado
Fichajes

Marcelo Barticciotto se ofrece para ir a buscar al próximo fichaje de Colo Colo: “Mucha jerarquía”

El ídolo del cuadro albo analizó las características de uno de los jugadores que podría llegar a última hora al Cacique.

Colo Colo sigue buscando fichajes.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo sigue buscando fichajes.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este domingo, cuando a partir de las 20:30 horas se mida ante Unión La Calera en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

El partido es fundamental para los albos, debido a que necesita consolidar al entrenador Fernando Ortiz en su cargo, quien sigue siendo cuestionado pese a la trabajada victoria por 2-0 ante Everton.

Colo Colo está concentrado en el partido ante La Calera y sus dirigentes también tienen trabajo, puesto que buscan abrochar algún fichaje más antes del cierre del libro de pases, que será el jueves 19 de febrero.

Marcelo Barticciotto quiere a Matías Rojas para Colo Colo

Uno de los tantos nombres que está sonando en Colo Colo es el volante ofensivo Matías Rojas, jugador paraguayo que está con el pase en su poder tras no renovar con Portland Timbers de la MLS.

La opción de que el ex River Plate llegue al Monumental fue analizada por Marcelo Barticciotto, quien alabó tanto al creador, que dijo que es capaz de ir a buscarlo él mismo para que arribe a Macul.

“A mí como técnico si me dicen que está la oportunidad de mercado de traer a Matías Rojas, yo digo que lo traigan, lo voy a buscar yo mismo“, dijo el Barti en ESPN.

Matías Rojas suena en Colo Colo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Estamos hablando de un jugador que si bien tanto en River como en la MLS, no tuvo regularidad, pero es un jugador con mucha jerarquía“, agregó el ex entrenador de Colo Colo.

Por último, Marcelo Barticciotto indicó que Matías Rojas puede ser clave para que le pelea el puesto a Claudio Aquino, de mal inicio de temporada con la camiseta de Colo Colo.

“Necesita un volante ofensivo más, Colo Colo solo tiene un volante ofensivo y ahí pelearía el puesto con Aquino”, cerró.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

