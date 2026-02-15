El triunfo sobre Everton fue un bálsamo tras el golpe ante Limache y le devolvió confianza a Colo Colo, que otra vez se ilusiona con prenderse en la parte alta, con el duelo de este fin de semana.

Este domingo los albos deben enfrentar a Unión La Calera, uno de los punteros de la Liga de Primera. Para ese duelo, Fernando Ortiz aún no define el equipo y mantiene la gran duda táctica: apostar por un doble ‘9’ o lanzar un tridente ofensivo desde el arranque.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Unión La Calera y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Unión La Calera juegan este sábado 14 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Equipo que gana, repite: la formación de Colo Colo para enfrentar a Unión La Calera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad