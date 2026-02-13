En Macul ya se enfocan en lo que viene. El triunfo sobre Everton fue un bálsamo tras el golpe ante Limache y le devolvió confianza a Colo Colo, que otra vez se ilusiona con prenderse en la parte alta.

Este fin de semana los albos deben enfrentar a Unión La Calera, uno de los punteros de la Liga de Primera. Para ese duelo, Fernando Ortiz aún no define el equipo y mantiene la gran duda táctica: apostar por un doble ‘9’ o lanzar un tridente ofensivo desde el arranque.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión La Calera EN VIVO?

Colo Colo vs. Unión La Calera juegan este sábado 14 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

