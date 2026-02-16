Sonó en Colo Colo, se retiró del fútbol y ahora vuelve para soñar con el Mundial 2026: “Ese un sueño…”

El fútbol siempre da revanchas y ahora el que tiene la chance de disputar su primer Mundial es Marcelo Moreno Martins. El delantero boliviano de 38 años salió del retiro y ahora confirmó su retorno a Oriente Petrolero. Por lo que comienza su preparación para meterse en la lista de Óscar Villegas y que disputará el repechaje.

El último partido del goleador fue el pasado 17 de diciembre de 2023 con Independiente del Valle de Ecuador. Pero su decisión cambió radicalmente al ver que su selección aprovechaba el paupérrimo rendimiento de Chile, Venezuela y Perú, para meterse en puestos de repechaje.

Pero antes de su retiro el jugador tuvo varios ofrecimientos para extender su carrera. Incluso sonó como opción en Colo Colo, pero decidió dejar atrás todo tipo de ofrecimientos y colgar los goleadores era una decisión irrevocable.

El retorno de Marcelo Moreno Martins

Eso hasta este mes de febrero del 2026 donde apareció Oriente Petrolero para reencantarlo para volver a jugar. El tema es que el propio delantero reveló los motivos de su salida del fútbol y que ahora lo tienen más motivado que nunca para jugar su primer Mundial.

Moreno Martins ahora buscará llevar a Bolivia al Mundial 2026

“A mi se me fue mi héroe, mi papá, el que me enseñó todo con la pelota. Se me fue la alegría también. Tenía un dolor muy grande en el corazón. ¿Quién no ha perdido a alguien importante en la vida? A todos nos ha pasado. Ese fue el porqué me retiré. Quiero que lo sepan”, recalcó de entrada el nacido en Santa Cruz de la Sierra.

“Siempre fue un tipo positivo con mucha fe. Me ayudó muchísimo a ser un futbolista profesional. Ese sueño de jugar un Mundial no me lo va a quitar nadie”, agregó emocionado en su presentación en su nuevo club. El cuadro fundado en 1955 se enfoca en volver a competiciones internacionales y de la mano de la “Triple M” busca ese anhelo.

“Hoy estoy con muchas ganas de volver a ser el jugador que fuí. Eso se lo quiero dar de regalo a mi papá en el cielo. Una clasificación será lo máximo”, complementó Martins que ahora comienza su preparación para ser titular en su equipo y convencer al adiestrador de la selección, Óscar Villegas.

¿Cuándo es el repechaje de Bolivia para el Mundial 2026?

La selección de Bolivia disputará el repechaje para jugar el Mundial 2026. El primer desafío será ante Surinam el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey a las 20:00 horas. De superar al rival de la CONCACAF, Bolivia disputará la última llave para lograr un cupo en la Copa del Mundo. Lo que sería el 31 del mismo mes ante Irak en el Estadio Akron de Guadalajara.