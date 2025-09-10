La Copa del Mundo ya comienza a tomar forma con los clasificados de la Conmebol. Incluso, un jugador retirado que estuvo a detalles de llegar a Colo Colo, anunció su deseo de estar en la cita planetaria.

Las que para muchos son las Eliminatorias más difíciles del planeta ya terminaron. Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil y Colombia clasificaron de forma directa al Mundial, mientras Bolivia tendrá que disputar el repechaje para también poder decir presente.

El histórico que desea volver a jugar

Bolivia logró de forma sorpresiva el pasaje al repechaje. Si bien todavía les falta para poder sellar su presencia en la Copa del Mundo, ya estar en esta instancia los tiene bastante ilusionados con regresar a la mayor competición de fútbol del planeta tras Estados Unidos 1994.

A tanto llegó el revuelo, que un histórico como Marcelo Moreno Martins se entusiasmó con la idea e incluso, no descartó volver a jugar para poder estar con la selección en este periodo histórico que están viviendo.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante“, indicó Moreno Martins, quien en el 2021 estuvo a detalles de firmar en Colo Colo, pero finalmente no arribó.

Marcelo Moreno Martins alcanzó a disputar 4 partidos de las actuales Eliminatorias antes de dejar el fútbol en 2024, cuando estaba en Cruzeiro. Ahora, con 38 años, se siente capaz de desempolvar los botines y volver a vestir de corto.

“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, agregó el máximo goleador histórico de Bolivia con 31 goles.

El repechaje cambió de formato y se disputará en el mes de marzo del 2026 en México. Serán seis las selecciones que lo jugarán, divididas en dos cuadros. Los países con mejor ranking irán directo a la final, mientras las restantes tendrán que jugar una semi. Los ganadores de ambos cuadros irán a la Copa del Mundo.

