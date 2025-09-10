Bolivia consiguió una histórica clasificación al repechaje para ir al Mundial del 2026, luego de vencer por 1-0 a Brasil y aprovechar la caía de Venezuela ante Colombia por 6-3.

A pesar de la felicidad del cuadro altiplánico, hay un hecho que puede considerarse grave. Esto porque dirigentes brasileños acusaron hechos antideportivos en el estadio de El Alto.

Muchas veces ingresó un balón a la cancha en pleno encuentro, lo que se podía observar en la transmisión televisiva durante los últimos minutos. Toda una artimaña.

Incluso detrás de la portería de Alisson Becker pusieron en el segundo tiempo pelotas con poco aire para reanudar el saque, lo que obligaba al meta a buscar otra esférica.

Bolivia celebra su clasificación al repechaje

El reclamo de Brasil ante Conmebol

Hechos que molestaron mucho al Scratch y su dirigente Samuel Xaud, presidente de la CBF, denunció lo ocurrido en la ciudad boliviana como un hecho “antideportivo”.

Publicidad

Publicidad

“Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo“, manifestó como reclamo ante la Conmebol.

ver también Raphinha indignado: la bronca del brasileño contra Bolivia y el árbitro chileno Cristián Garay

De hecho agregó que “incluso a esta altitud de 4.000 metros jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él“.

Manifestó que lo vivido por Brasil “fue un auténtico desastre”, lo que seguramente tendrá que ser analizado en Conmebol por el peso que tiene la Confederación Brasileña de Fútbol en el continente.

Publicidad