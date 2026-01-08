Se viene un partidazo en Premier League, porque el Arsenal recibirá al Liverpool por la fecha 21 del torneo 2025/26, en un duelo clave para que los Gunners defiendan su liderato y sigan como uno de los máximos candidatos al título.

El equipo de Mikel Arteta llega encendido: suma cinco triunfos consecutivos en el campeonato, destacando la sólida presentación frente al Aston Villa en el último compromiso del 2025.

Mientras que Liverpool llega con ocho partidos invicto, pero solo cuatro terminaron en victoria. Los Reds marchan cuartos, pero miran desde lejos la cima, ubicándose a 14 puntos del puntero.

¿Dónde ver Arsenal vs. Liverpool en Premier League?

El partido de Arsenal vs. Liverpool es este jueves 8 de enero a las 17:00 hrs. en el Emirates Stadium, Inglaterra; en el marco de la fecha 20 de la Premier League 2025/26.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.

Tabla de posiciones Premier League 2025/26