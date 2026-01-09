Un duro golpe recibió Real Betis en el primer partido que jugó en 2026, porque el equipo de Manuel Pellegrini fue goleado por 5-1 por Real Madrid en La Liga.

El cuadro del Ingeniero quiere dar vuelta luego la página y tiene un rival ideal para volver a las victorias, ya que se mide ante el colista español Oviedo, que apenas ha sumado 12 puntos tras los primeros 18 partidos.

El DT chileno fue implacable con su oponente, debido a que se olvidó de sus declaraciones correctas y dijo que hay que dejarle en claro la razón por la que se encuentra en la cola del certamen español.

ver también Dolor de cabeza para Pellegrini: Boca Juniors quiere quitarle un delantero al Betis

Manuel Pellegrini amenaza a Oviedo

Manuel Pellegrini quiere que el Betis le haga sentir el rigor a Oviedo y así sumar una victoria clave, para mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales.

“Que sea el colista de la liga lo hace más peligroso. Tiene que remontar, pero por algo es también el colista. Si creemos que jugando con menos intensidad lo vamos a superar por el hecho de que vaya último no lo vamos a hacer”, dijo el Pelle.

Manuel Pellegrini prepara la visita a Oviedo. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Hay que hacerle sentir por qué va último y hacer un partido completo para cumplir con el objetivo de superar los 30 puntos en la primera vuelta, una media que normalmente te lleva a Europa, y seguir vigente en todas las competiciones”, cerró el chileno.

Real Betis se mide este sábado desde las 10:00 horas de Chile a Oviedo, en el estadio Carlos Tartiere.

ver también No solo Pellegrini: otro chileno del Betis es criticado tras dura derrota ante Real Madrid

La tabla de posiciones de La Liga

Publicidad