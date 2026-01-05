Colo Colo comenzó la preparación física para la temporada 2026. El plantel se reunió el 3 de enero para los exámenes médicos en Clínica MEDS y hoy comenzó la pretemporada con entrenamientos en Pirque.

Posteriormente, el equipo de Fernando Ortiz viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. El Cacique fue el primer club confirmado en este torneo amistoso, donde también dirán presente U. de Concepción y Deportes Concepción.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Olimpia en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y s e enfrentará a Olimpia el próximo jueves 15 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+ , plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica

Fixture Colo Colo Serie Río de La Plata 2026

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

Domingo 18 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.

Miércoles 21 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)



