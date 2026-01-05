Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Olimpia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Río de La Plata

Los albos dirán nuevamente presente en el torneo uruguayo.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.

Colo Colo comenzó la preparación física para la temporada 2026. El plantel se reunió el 3 de enero para los exámenes médicos en Clínica MEDS y hoy comenzó la pretemporada con entrenamientos en Pirque.

Posteriormente, el equipo de Fernando Ortiz viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. El Cacique fue el primer club confirmado en este torneo amistoso, donde también dirán presente U. de Concepción y Deportes Concepción.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Olimpia en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Olimpia el próximo jueves 15 de enero, desde las 21:00 hrs, en el Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+, plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica

No sigue en Colo Colo: En Brasil dan por cerrado el fichaje de Alan Saldivia en Vasco da Gama

ver también

No sigue en Colo Colo: En Brasil dan por cerrado el fichaje de Alan Saldivia en Vasco da Gama

Fixture Colo Colo Serie Río de La Plata 2026

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

  • Domingo 18 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.
  • Miércoles 21 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)
Publicidad
Lee también
Manchester City vs. Chelsea: Hora y canal para ver Premier League
Internacional

Manchester City vs. Chelsea: Hora y canal para ver Premier League

¿Dónde ver los partidos de Colo Colo en Serie Río de la Plata 2026?
Colo Colo

¿Dónde ver los partidos de Colo Colo en Serie Río de la Plata 2026?

¿Cuándo juega Colo Colo? Confirman primer partido 2026
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo? Confirman primer partido 2026

El mejor jugador de Segunda llega a Huachipato para jugar la Libertadores
Mercado de fichajes 2026

El mejor jugador de Segunda llega a Huachipato para jugar la Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo